Три блина и с горячим чаем

Как правильно есть блины без вреда для здоровья и какие из них самые безопасные для желудка.

С пылу с жару

Многие привыкли есть блины во время выпечки, не отходя от плиты. Но горячие лепешки есть нельзя. Лучше всего приготовить их с вечера, а утром немного подогреть. Блины с пылу с жару хуже перевариваются, а это плохо отражается на работе поджелудочной железы. Дайте блинам остыть и ешьте их теплыми или даже холодными. И еще: хоть тесто на блины и мягкое, но оно считается тяжелой пищей. Поэтому людям с желчнокаменной болезнью и обострением панкреатита не стоит их употреблять в пищу.

Есть секрет, который делает блины более легкими для пищеварения: положите в начинку ложку тертого хрена. Он усиливает выделение желудочного сока — перевариваются такие блины лучше.

Лучше с чаем, чем с кофе

Горячий чай и другие напитки в теплом виде облегчают переваривание. Исключение — кофе, который сам по себе тяжело усваивается, а вместе с блинами и подавно. В первой половине дня блины есть полезнее, чем во второй, а тем более на ночь. Легче всего усваиваются блины и оладьи, приготовленные из гречневой муки, а также блины с припеком.

Не больше трех

Когда лакомитесь блинами, не доводите до появления тяжести в желудке. В одном блине около 200 килокалорий. Взрослому человеку на один прием пищи нужно 600-700 килокалорий. Поэтому за один раз съедайте не больше трех блинов.

С капустой и творогом

Блины можно есть с чем угодно — со сладким, соленым, острым. Начинка может быть любой. Меньше всего мешают пищеварению блины с капустой и творогом. А больше всего проблем возникает, если есть их с икрой или с салом. Также трудно перевариваются блины с мясом и с медом. Легче — с нежирной сметаной и маслом. Если хочется поесть блинов, то безопаснее съесть парочку с творогом или вареным мясом, чем десять — без начинки.

P. S. Добавьте в блины немного овсяных хлопьев — так увеличится количество клетчатки.

Жирное молоко разбавляйте водой (в пропорции 1:1) или используйте обезжиренное.

Начинку лучше использовать сытную, но диетическую: сухо­фрукты, фрукты, овощи, детское пюре, ягодные джемы.

Е. И. Василенко, диетолог, врач высшей категории