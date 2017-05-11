Солью лечатся не одно столетие

Особенно эффективными считаются солевые компрессы. Они снимают воспаление и отеки, помогают заживлять раны. Расскажем о самых известных способах.
- Абсцессы и гнойные раны. Салфетку, пропитанную солевым раствором комнатной температуры, прикладывают к больному месту на 2-3 часа и фиксируют повязкой. Из гнойной раны такая повязка вытягивает инфицированную жидкость, оставляя здоровые ткани неповрежденными. По опыту врачей после такого лечения даже обширная раневая поверхность полностью очищается за 3-4 дня.
- Первые признаки простуды. Повязку, пропитанную 8%-ным раствором поваренной соли, накладывают на лоб, виски и переносицу при первых признаках простуды. Такой компресс хорошо снимает заложенность носа, головную боль и другие симптомы ОРВИ. Главное, чтобы раствор не попал в глаза. С простудой помогает справиться процедура, которая называется «соленые носки». Для нее используют сухую соль самого мелкого помола. Ею натирают внутреннюю поверхность хлопчатобумажных носков, затем надевают их, ложатся в постель, приложив к ступням горячую грелку. Целебное действие соли можно усилить, добавив к ней молотый красный перец, сухой измельченный чеснок или порошок горчицы.
- Заболевания печени. Процедура проводится для разжижения желчи и облегчения ее выхода из желчного пузыря и протоков. Полотенце шириной 20-25 см, пропитанное теплым раствором соли, прикладывают к области от основания правой грудной железы до середины живота и на спине до позвоночника. Компресс плотно прибинтовывают к телу и оставляют на 10 часов, после чего грелкой прогревают правую сторону живота в течение получаса. Курс лечения из 7-10 процедур показан при холецистите и циррозе печени.
- Аденома простаты. Раствор готовят из 1 чайн. ложки соли и 100 мл горячей воды. Полотенце складывают, пропитывают раствором, отжимают и плотно прибинтовывают к телу на 3 часа перед сном. Повязку накладывают на промежность попеременно — с заходом на низ живота или на крестец. После двух недель такого лечения наступает заметное облегчение.
- Мастопатия. Солевые повязки прикладывают к молочным железам перед сном и держат 8-10 часов. Курс лечения — 2 недели. У некоторых женщин процедура вызывает слабость и проблемы с сердцем. В этом случае компрессы можно делать через день.
- Воспалительные заболевания сердца. При воспалении оболочек сердца или сердечной мышцы (эндокардит, миокардит, перикардит) тонкое длинное полотенце пропитывают горячим 9%-ным солевым раствором. Для этого в раствор погружают только концы полотенца и перекидывают через левое плечо, чтобы влажные участки оказались в области сердца спереди и сзади. Повязку плотно приматывают к телу бинтом и оставляют на всю ночь. Процедуру делают через день в течение 2 недель.
- Низкий уровень гемоглобина. С помощью солевых компрессов можно активизировать работу кроветворных органов — селезенки, костного мозга, печени — и улучшить состав крови. При низком гемоглобине широкий лоскут ткани, пропитанный раствором соли, накладывают на несколько часов так, чтобы он закрывал всю грудь и верхнюю часть живота. Курс лечения — 2 недели. В первые 7 дней процедуры делают ежедневно, а во второй половине курса — один раз в 2 дня.
- Воспаления слизистой оболочки кишечника. Симптомы гастрита или колита существенно облегчаются, если в течение недели на ночь на область живота накладывают солевую повязку.
- Отравления. Солевые компрессы хорошо выводят из организма токсины. При пищевом отравлении салфетку, пропитанную раствором соли, накладывают на живот и меняют 3-4 раза в течение 9-10 часов. Для облегчения симптомов интоксикации у ребенка достаточно сменить повязку 2 раза за то же время.
- Нервное и физическое истощение. Процедура, облегчающая симптомы истощения и снимающая последствия стрессов, известна давно. В народе ее называют «соленая рубашка». Раствор готовят из 7-8 ст. ложек поваренной соли и 1 л теплой воды. Пропитывают хлопчатобумажную или льняную сорочку, отжимают ее и надевают на голое тело. Затем больного хорошо укутывают и укладывают в постель. Лежать надо до тех пор, пока ткань полностью не высохнет. Лучше всего процедуру проводить на ночь. Утром рубашку надо снять и принять душ.
- Болезни суставов. Причиной боли в суставах и скованности движений, как правило, является нарушение обмена веществ. Это сопровождается накоплением солей на поверхности сустава. Компрессы с поваренной солью помогают избавить суставы от отложений, если в состав добавить овощи, то он станет питательным для суставов. Для приготовления целебной смеси используют соль и сырые овощи — морковь, свеклу или капусту. Можно отжать сок с помощью соковыжималки и использовать для лечения жмых. Массу наносят толстым слоем на ткань, которую прибинтовывают к больному суставу на 5 часов. Курс лечения — 7-10 дней. Эффект заметен после 3-4 курсов, сделанных с недельными перерывами.
- Болезни щитовидной железы. При появлении уплотнений или узлов теплую повязку с солевым раствором накладывают на горло на 3-4 часа. Желательно, чтобы компресс не остывал, поэтому сверху его прикрывают сухим хлопчатобумажным полотенцем. Курс лечения — 10 процедур.
- Варикозная болезнь. Боль, вызванную варикозными изменениями в сосудах, снимают с помощью холодного солевого компресса. Для этого наполненный солью полотняный мешочек помещают на несколько минут в морозильную камеру, а затем прикладывают к больному месту.
- Радикулит. Компресс из сухой соли и горчичного порошка снимает боль при радикулите и артрите. Смесь наносят на салфетку, которую прикладывают к больному месту. Таким же действием обладает смесь соли с животным жиром (1 ст. ложка на 100 г жира), которой смазывают больные места. Приступ острой боли в суставе можно быстро снять, приложив к нему лепешку, изготовленную из соленого теста. Ее делают из соли и муки, взятых в равных частях, с добавлением небольшого количества воды.