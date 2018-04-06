Сколько нужно съесть, чтобы желудок не растянулся…

Объем пищи вместе с жидкостью за один прием должен составлять 2/3 объема вашего желудка. Не больше! И еще важно не только сколько, но и что мы едим. Основная функция желудка — частичное переваривание пищи. Пищевой комок, состоящий из пережеванной пищи и слюны, поступает в желудок по пищеводу и задерживается там на 1,5-2 часа. Объем желудка человека до принятия пищи примерно пол-литра. Но если наполнить его «под завязку», он может увеличиваться до 4 литров! В этот объем входит и выпитая жидкость.

Что происходит, если человек всегда переедает? Желудок растягивается и начинает вытеснять и сдавливать близлежащие органы: сверху легкие (станет труднее дышать) и сердце (начнет колоть в правом боку), слева — селезенку (движение крови замедлится, станет тянуть ко сну). Внизу кишечнику становится тесно. Пища, находящаяся в нем, начнет прессоваться, не усваиваться, превращаться в камни и откладываться на всю жизнь в кишечнике, прячась в карманы — дивертикулы. Вес человека будет увеличиваться даже за счет таких пищевых камней.

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