Рыбий жир

  • Полезен для суставов. Омега-3 кислоты помогают снять воспаление при артрите и артрозе и уменьшить боль.
  • Защищает от инфаркта и инсульта. Омега-кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, снижают уровень плохого холестерина в крови, препятствуя развитию атеросклероза.
  • Улучшает память. Рыбий жир хорошо влияет на участки мозга, которые отвечают за запоминание информации, речь и мышление. Поэтому он не только повышает работоспособность, но и защищает от болезни Альцгеймера.
  • Укрепляет кости. Кальций усваивается в организме только при наличии достаточного количества витамина D. Рыбий жир — один из лучших его источников.
  • Улучшает настроение. Благодаря рыбьему жиру в организме вырабатывается гормон радости — серотонин, а выработка стрессовых гормонов, наоборот, уменьшается.
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