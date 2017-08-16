Раньше лечились ржаным хлебом

При гангрене и нарывах лекари русской народной медицины пользовались таким рецептом. Брали черный свежевыпеченный, желательно ржаной, хлеб, обильно его солили и тщательно пережевывали. Больное место обкладывали толстым слоем жеваного хлеба с солью и перевязывали. Со временем врачи официальной медицины пытались усовершенствовать этот «дикий» способ народных лекарей. К хлебу и соли они пытались добавить что-нибудь, заменяющее пережевывание хлеба. Но все попытки ни к чему не привели. При пережевывании хлеб и соль смешиваются со слюной, и она, видимо, иг­рает важную роль в лечении гангрены и нарывов.

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