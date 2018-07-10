Продукты для крови

Как улучшить состав крови и избавиться от анемии.

Полезны настои из листьев зверобоя, смородины, головок клевера (1 ст. ложка на стакан кипятка).

■ Приготовьте смесь соков с медом, смешав по 1 стакану меда, соков свеклы, моркови, редьки. Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день в течение длительного времени.

■ Витаминная смесь: пропустите через мясорубку по 0,5 кг грецкого ореха или шиповника, чернослива, инжира, изюма, кураги. Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день.

■ Сварите 300 г свиного жира (сала) и 6 крупных нарезанных зеленых яблок (до мягкости яблок). Протрите смесь через сито и принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день.

■ Домашняя «Нутелла». Разотрите 12 яичных желтков с 1 стаканом сахара. Добавьте 300 г измельченного шоколада (какао), перемешайте и дайте застыть. Смесь намазывайте на хлеб и ешьте, запивая теплым молоком.

■ Полезна шоколадная паста. Доведите на маленьком огне до кипения по 200 г какао, топленого свиного сала, меда и сливочного масла. Принимайте так: 1 чайн. ложку растворите в 1/2 стакана горячего молока и пейте по 2 ст. ложки 3 раза в день.

■ Залейте 300 г измельченного чеснока 1 стаканом медицинского спирта. Настаивайте 3 недели и принимайте по 20 капель настойки на 1/2 стакана молока 3 раза в день.

■ Тыква содержит медь, фосфор и железо, которые нормализуют процесс кроветворения.

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