При гастрите и язве

Разрешенные и запрещенные продукты при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, после лечения острого гастрита или при обострении хронического.

Первые блю­да (супы). Рекомендуем: готовить на овощ­ном отваре (из моркови или картофеля), с добавлением свежих овощей, иногда можно с вермишелью, супы-пюре на основе отварного мяса без бульона. На десерт суп из манной крупы и ягод. Молочные супы рекомендованы с крупами. Не рекомендуется: из капусты.

Мясо. Рекомендуем: телятину, нежирную баранину, кролика, курицу. Мясо может быть отварное, иногда запеченное без корочки, лишнего жира и масла. Не рекомендуется: мясо утки и гуся, любые копченые мясные продукты, консервы.

Рыба. Рекомендуем: нежирную рыбу любых сортов, отварную, в виде котлет, запеканок. Не рекомендуется: копченая рыба.

Овощи. Рекомендуем: морковь и свеклу (свежую и отварную), допускается картофель, спелые красные помидоры, свежий зеленый горошек. Из пряностей изредка можно измельченный укроп.

Молочные продукты. Рекомендуем: молоко, сливки, некислый кефир, простоквашу, свежий некислый творог и в меру сметану. Можно готовить запеченные сырники, суфле, ленивые вареники, пудинги. Не рекомендуется: кислые молочные продукты, сыр, особенно острые и соленые сорта.

Мучные изделия. Рекомендуем: сухое печенье, бисквит, несвежий или подсушенный белый хлеб, печеные пирожки, ватрушки с творогом.Не рекомендуется: любой свежий хлеб, слоеное и сдобное тесто, хлеб с отрубями, жареные пирожки.

Крупы. Рекомендуем: рисовую, овсяную и манную крупу, гречневую крупу можно 1 раз в неделю. Каши должны быть полувязкие и протертые. Не рекомендуется: бобовые, перловая, ячневая, кукурузная крупа и пшено.

Яйца. Рекомендуем: омлет на пару, яйцо всмятку не больше двух штук в день. Не рекомендуется: вареные и жареные яйца.

Фрукты. Рекомендуем: сладкие спелые фрукты (персики, бананы, сливы). Любые фрукты и ягоды в протертом и вареном виде, суфле, желе, муссы. Не рекомендуется: абрикосы, кислые ягоды и фрукты.

Прислушивайтесь к организму, если какие-то продукты вызывают дискомфорт, исключите их.

М. В. Куземкина, диетолог, врач высшей категории