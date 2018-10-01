Полюбите виноград

И не только за его отменный вкус, но и за способ­ность противостоять многим болезням.

Виноград защитит от инфаркта

Сладкие ягоды снижают давление, уровень плохого холестерина в крови, улучшают работу сердца. Благодаря употреблению винограда в крови становится больше оксида азота. Это вещество предотвращает образование кровяных сгустков, которые могут стать причиной сердечного приступа.

Вкусные ягоды помогут похудеть

Причем именно ягоды, а не виноградный сок. Все потому, что в них содержатся вещества, которые улучшают инсулиновый обмен и препятствуют отложению жира. И больше всего таких веществ в кожице, по­этому ягоды эффективнее сока.

Убережет от солнечных ожогов

Виноград повышает устойчивость кожи к ультрафиолету благодаря особым веществам — флавоноидам. Он не только защитит от ожогов, но и снизит риск рака кожи. Особенно много флавоноидов содержится в красном винограде.

Сохранит улыбку

В ягодах винограда есть вещества, которые не дают образовываться зубному камню — главному союзнику кариеса.

Чем еще полезен виноград?

В винограде содержатся витамины группы В, которые нужны для работы нервной системы, красивой кожи и волос. Витамин С укрепляет иммунитет и замедляет старение. Он особенно хорошо усваивается из винограда благодаря тому, что в ягодах есть витамин Р, который помогает накапливать аскорбинку. Виноград улучшает состояние дыхательных путей и легких. При употреблении винограда клетки печени очищаются и восстанавливаются. Несколько ягод в день — отличная профилактика мочекаменных болезней и образования песка в почках. Стакан свежеотжатого сока избавит от мигрени без таблеток.

Есть ли вред?

Отказаться от винограда нуж­но при повышенной кислотности желудка, язве, ко­лите. В этих ягодах содержится сахароза и фруктоза, которые быстро всасываются в кровь и повышают уровень сахара. Поэтому виноградом очень осторожно нужно лакомиться при сахарном диабете.

Поедание темного винограда без меры может стать причиной анемии. Ягодные фруктовые кислоты разрушают зубную эмаль. Поэтому пить сок нужно через соломинку, а после того как поели виноград, прополощите рот.

Виноград может стать причиной аллергии. Причем чем темнее виноград, тем вероятнее реакция. Виноград — полезное лакомство для людей со здоровой системой пищеварения. Тем, у кого слабая поджелудочная, есть проблемы с желудком и кишечником, от винограда лучше отказаться. Желтуха и острая форма туберкулеза тоже являются противопоказаниями. С пользой для здоровья в день можно съедать 10-15 крупных виноградинок. Чтобы укрепить сердце и почки, ешьте темные ягоды. Светлые помогут почистить желчный и почки, так как обладают мочегонным действием.

Н. П. Селезнева, врач-диетолог