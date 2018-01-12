О желатине

Получают желатин из хрящей и сухожилий. Поэтому он полезен для суставов, ногтей, делает кожу гладкой.

А еще он устраняет бессонницу, уменьшает проявления сезонной аллергии, защищает слизистую желудочно-кишечного тракта. Также желатин придает эластичность связкам, борется с остеопорозом, остеоартрозом и артритом. Однако он повышает свертываемость крови.

Как принимать желатин. Лучше всего усваиваются холодец и желе. Но ежедневно эти блюда употреблять в пищу не будешь. Поэтому их можно заменить обычным желатином. Он продается в любом продовольственном магазине. В отличие от лекарств, желатин выводится из организма не быстро, а в течение нескольких дней. Суточная порция желатина — 2 чайн. ложки без горки. Полезно добавлять желатин в каши или молоко.

Три рецепта с желатином

На 1/4 стакана остуженной кипяченой воды положите 2 чайн. ложки желатина. Размешайте и оставьте на ночь. Утром долейте теплой воды, добавьте 1/2 чайн. ложки меда и выпейте натощак. Курс лечения — 10 дней, затем на 10 дней сделайте перерыв и повторите. Для прохождения полного курса лечения потребуется 150 г желатина. Через год повторите курс. Такое лечение поможет нормализовать и восстановить смазку суставов. В зависимости от тяжести недуга лечение может затянуться на 3 месяца.

Смешайте 1 чайн. ложку желатина с соком, йогуртом или 1 стаканом воды. Мешайте до тех пор, пока не получится однородная густая масса. Выпейте ее перед сном. Если регулярно употреблять эту смесь, боли в суставах начинают проходить уже через неделю. Полный курс лечения длится 4-6 недель.

Делайте желатиновые компрессы. Широкий бинт сложите в 4-5 слоев, смочите в горячей воде и отожмите. Между слоями равномерно распределите 1 чайн. ложку желатина, рассыпав ее ровным слоем. Приложите бинт к больному суставу, утеплите и закрепите пищевой пленкой или эластичным бинтом. Такие компрессы делайте каждый день на ночь в течение месяца. Но не стоит надеяться на чудо. Они не вылечат сустав, но уменьшат боль.