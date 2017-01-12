О пользе семечек из тыквы

Чтобы тыквенные семечки приносили пользу здоровью, употребляйте не больше 100 г в день.

При гипертонии они стабилизируют кровяное давление.

При гипертонии они стабилизируют кровяное давление. Если сильно укачивает в транспорте, прихватите в дорогу горстку семечек.

Тыквенные семечки очищают организм от тяжелых металлов и выводят из организма свинец и кадмий.

Семечки тыквы полезны тем, у кого нездоровы почки. Это хорошее мочегонное средство.

Для улучшения работы головного мозга, укрепления памяти, снижения утомляемости тоже рекомендуется съедать по горстке этих зернышек.

Семечки богаты цинком, а он поддерживает работу печени и уменьшает тягу к алкоголю.

Самые полезные — свежие семена, подсушенные на солнце. Жареные теряют полезные свойства.

Можно сбросить лишние килограммы, если перед едой употреблять 1 ст. ложку очищенных тыквенных семян.

Случился стресс? Пощелкайте семечки. Это расслабит и успокоит нервы.

При простатите надо ежедневно съедать не менее 50 семечек в день. Курс лечения — 1 месяц.

Семена тыквы полезно щелкать диабетикам. Доказано, они снижают уровень сахара в крови.

Тыквенные семечки повышают крепость и плотность костей и эффективно справляются со многими воспалениями, в частности с артритом.

P. S. Кому нельзя щелкать семечки тыквы. Людям, имеющим проблемы с желудком и кишечником (повышенная кислотность желудочного сока, плохая проходимость кишечника), больным ожирением (семечки очень калорийны, в них содержится 46% жира). В этих случаях как лекарство без вреда для здоровья можно погрызть не больше 15-20 штук семечек.