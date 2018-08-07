О пользе ежевики для мужчин

Диетологи уверены: есть рыбные блюда хотя бы раз в неделю необходимо для хорошего здоровья.
Своим больным, страдающим геморроем, я предлагаю такое средство: 2,5 г ментола, 1,0 г новокаина, 100 мл 70%-ного спирта, 1,0 г анестезина.
После 6 месяцев мучительных болей в правой половине головы, перемещавшихся от затылка то к уху, то к темени, то к шее и лопатке, и полного обследования мне поставили диагноз невралгия затылочного нерва. От сильных обезболивающих средств, блокад, иглотерапии боль на время проходит, а потом возникает снова.
Недавно на животе появились пятна. Диагноз склеродермия.
Когда мне бывает не по себе от печальных мыслей, воспоминаний или просто плохое настроение, помогает мое «лекарство от грусти». Это смешанные в равных частях семена аниса, укропа, тмина и кориандра.