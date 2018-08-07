О пользе ежевики для мужчин

  • Регулярное употребление ягод хорошо отражается на мужском организме. Плоды приносят пользу сердечно-сосудистой системе.
  • Особенно важно есть каждый летний день ежевику мужчинам в зрелом возрасте. Риск возникновения инфаркта и инсульта значительно снижается.
  • Ежевика насыщена ферментами, которые способствуют повышению у мужчин выносливости, укрепляют либидо. Зрелые ягоды незаменимы и для молодого организма.
  • У профессиональных спорт­сменов в рационе должна быть свежая или замороженная ежевика. Ягоды богаты калием, который нейтрализует мышечную боль после тяжелых физических тренировок и предотвращает воспаление в суставах.
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