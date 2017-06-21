Мышцы будут крепкими, а кожа упругой

Чтобы отлично себя чувствовать и до преклонных лет оставаться в хорошей форме, пожилым людям нужно соблюдать несложные правила.

  1. Есть лучше понемногу, но часто (5-6 раз в день). Это поможет не набрать лишний вес. Между основными приемами пищи можно перекусывать сырыми овощами и несладкими фруктами.
  2. Человеку с годами нужно уменьшить количество калорий примерно на четверть. Для тех, кому за 60, это 1900-2100 калорий в сутки. Но строгая вегетарианская диета и однообразное питание для пожилых людей еще вреднее.
  3. Всем пожилым людям, а особенно тем, кому врач рекомендует похудеть, надо резко ограничить употребление углеводов. Это сахар, мед, сдоба, макаронные и мучные изделия, рис, манка, картофель. Фруктов, ягод, кисломолочных продуктов ешьте сколько хотите. Из фруктов полезнее всего яблоки.
  4. Возбуждающие аппетит крепкие бульоны и соусы, соленую рыбу, грибы, копчености, соления лучше исключить. Алкоголь ограничьте до минимума.
  5. С годами у человека чувство жажды притупляется. Тем не менее нужно выпивать в день 1-1,2 л. Сюда входит не только вода, но и соки, молоко, чай, компот.
  6. Трудноперевариваемые жи­ры (сало, колбасы, сливочное масло) нужно если не исключить из рациона, то сильно ограничить. Они забивают сосуды холестерином. Однако обходиться вовсе без жира тоже нельзя. Просто замените животные жиры растительными. 1 ст. ложка растительных масел в день в составе салатов и винегретов — то, что нужно.
  7. В пожилом возрасте нередко теряется чувствительность к соленым и горьким вкусам. Поэтому люди часто пересаливают пищу. Избыток соли может привести не только к отекам, но и к гипертонии, инсульту, увеличению нагрузки на почки. Готовьте пищу лучше без соли. Добавляйте ее перед едой в приготовленное блюдо и в небольших количествах (в день не больше щепотки).
  8. Белка в рационе пожилых людей должно быть много. Чтобы мышцы были крепкими, а кожа упругой. Белковые продукты — это рыба, творог, морепродукты, орехи. Мясо — 1-2 раза в неделю. Кстати, рыбий жир помогает справляться с болями при ревматоидном артрите. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые содержатся в жирной рыбе, уменьшают воспаление. Тунец, сардины, скумбрия, форель, семга — выбор огромен. Ешьте рыбу 2 раза в неделю в отварном или запеченном виде. Так лучше сохраняются все полезные элементы.
  9. Прием лекарств может влиять на вкусовые рецепторы и аппетит. Если привычная пища кажется внезапно пресной или вдруг пропал аппетит (или наоборот, едите гораздо больше обычного) — это повод проверить, насколько вам подходят и как сочетаются между собой подобранные врачом медикаменты.

Е. И. Василенко, диетолог, врач высшей категории

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