Мышцы будут крепкими, а кожа упругой

Чтобы отлично себя чувствовать и до преклонных лет оставаться в хорошей форме, пожилым людям нужно соблюдать несложные правила.
- Есть лучше понемногу, но часто (5-6 раз в день). Это поможет не набрать лишний вес. Между основными приемами пищи можно перекусывать сырыми овощами и несладкими фруктами.
- Человеку с годами нужно уменьшить количество калорий примерно на четверть. Для тех, кому за 60, это 1900-2100 калорий в сутки. Но строгая вегетарианская диета и однообразное питание для пожилых людей еще вреднее.
- Всем пожилым людям, а особенно тем, кому врач рекомендует похудеть, надо резко ограничить употребление углеводов. Это сахар, мед, сдоба, макаронные и мучные изделия, рис, манка, картофель. Фруктов, ягод, кисломолочных продуктов ешьте сколько хотите. Из фруктов полезнее всего яблоки.
- Возбуждающие аппетит крепкие бульоны и соусы, соленую рыбу, грибы, копчености, соления лучше исключить. Алкоголь ограничьте до минимума.
- С годами у человека чувство жажды притупляется. Тем не менее нужно выпивать в день 1-1,2 л. Сюда входит не только вода, но и соки, молоко, чай, компот.
- Трудноперевариваемые жиры (сало, колбасы, сливочное масло) нужно если не исключить из рациона, то сильно ограничить. Они забивают сосуды холестерином. Однако обходиться вовсе без жира тоже нельзя. Просто замените животные жиры растительными. 1 ст. ложка растительных масел в день в составе салатов и винегретов — то, что нужно.
- В пожилом возрасте нередко теряется чувствительность к соленым и горьким вкусам. Поэтому люди часто пересаливают пищу. Избыток соли может привести не только к отекам, но и к гипертонии, инсульту, увеличению нагрузки на почки. Готовьте пищу лучше без соли. Добавляйте ее перед едой в приготовленное блюдо и в небольших количествах (в день не больше щепотки).
- Белка в рационе пожилых людей должно быть много. Чтобы мышцы были крепкими, а кожа упругой. Белковые продукты — это рыба, творог, морепродукты, орехи. Мясо — 1-2 раза в неделю. Кстати, рыбий жир помогает справляться с болями при ревматоидном артрите. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые содержатся в жирной рыбе, уменьшают воспаление. Тунец, сардины, скумбрия, форель, семга — выбор огромен. Ешьте рыбу 2 раза в неделю в отварном или запеченном виде. Так лучше сохраняются все полезные элементы.
- Прием лекарств может влиять на вкусовые рецепторы и аппетит. Если привычная пища кажется внезапно пресной или вдруг пропал аппетит (или наоборот, едите гораздо больше обычного) — это повод проверить, насколько вам подходят и как сочетаются между собой подобранные врачом медикаменты.
Е. И. Василенко, диетолог, врач высшей категории