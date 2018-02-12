Масло пихты

  • При ангине пихтовое масло надо капнуть из пипетки на гланды. Можно накрутить ватку на палочку, намочить ее в масле и смазать гланды или сделать орошение шприцем. Процедуру повторяйте 2-5 раз в день с интервалом 4-6 часов. Курс лечения — 2-3 дня.
  • При артритах разогрейте суставы компрессом из морской соли, затем вотрите пихтовое масло, после чего опять сделайте на суставы согревающий компресс.
  • При простуде втирайте масло в воротниковую зону спины и грудь 4-5 раз в стуки, после чего сделайте с пихтовым маслом массаж стоп. Закончив втирания, накройте эти места компрессной бумагой, на ноги наденьте носки, лягте в постель, накройтесь теплым одеялом и выпейте потогонный сбор.
  • При насморке каплю масла пальцем разотрите вдоль переносицы.
  • При герпесе смочите в пихтовом масле ватку и на 15-20 минут приложите к больному месту.
  • При гайморите в каждую ноздрю капайте по 3-4 капли масла. Делайте ингаляции: в кастрюлю с кипящей водой добавьте 8-10 капель масла и, укутав голову, в течение 15 минут вдыхайте пар.

P. S. У некоторых людей пихтовое масло и другие препараты из хвои вызывают аллергию.

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