Масло пихты

- При ангине пихтовое масло надо капнуть из пипетки на гланды. Можно накрутить ватку на палочку, намочить ее в масле и смазать гланды или сделать орошение шприцем.
Процедуру повторяйте 2-5 раз в день с интервалом 4-6 часов. Курс лечения — 2-3 дня.
- При артритах разогрейте суставы компрессом из морской соли, затем вотрите пихтовое масло, после чего опять сделайте на суставы согревающий компресс.
- При простуде втирайте масло в воротниковую зону спины и грудь 4-5 раз в стуки, после чего сделайте с пихтовым маслом массаж стоп. Закончив втирания, накройте эти места компрессной бумагой, на ноги наденьте носки, лягте в постель, накройтесь теплым одеялом и выпейте потогонный сбор.
- При насморке каплю масла пальцем разотрите вдоль переносицы.
- При герпесе смочите в пихтовом масле ватку и на 15-20 минут приложите к больному месту.
- При гайморите в каждую ноздрю капайте по 3-4 капли масла. Делайте ингаляции: в кастрюлю с кипящей водой добавьте 8-10 капель масла и, укутав голову, в течение 15 минут вдыхайте пар.
P. S. У некоторых людей пихтовое масло и другие препараты из хвои вызывают аллергию.