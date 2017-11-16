Лук-целитель

Лук полезен для желудка, мочевыводящих путей, нормализует давление.
- При гастрите с пониженной кислотностью ешьте лук в любом виде ежедневно за 15-20 минут до еды.
- При вялом пищеварении, колите со склонностью к запорам 2-3 измельченные луковицы залейте 2 стаканами теплой воды. Настаивайте 8 часов, процедите. Пейте по 1 кофейной чашке 3 раза в день перед едой.
- При холецистите, хроническом панкреатите измельчите 1 кг репчатого лука. Смешайте кашицу с 2 стаканами сахара и томите в теплой духовке, пока сироп не станет желтым. Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды. Курс лечения — несколько месяцев.
- При отеках на начальной стадии смешайте в равном количестве измельченный лук и мед. Принимайте по 1 ст. ложке 3-4 раза в день. Или 2 ст. ложки измельченного лука залейте 0,5 л водки. Настаивайте 7 дней, процедите. Принимайте по 1 чайн. ложке 3-4 раза в день до еды.
- При цистите, пиелонефрите 3 чайн. ложки луковой шелухи залейте 2 стаканами кипятка, настаивайте 30 минут. Процедите и принимайте по 1 ст. ложке 3-4 раза в день до еды.
- При мочекаменной болезни 200 г измельченного лука залейте 0,5 л белого сухого вина. Настаивайте 10-14 дней, процедите. Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды. Курс лечения — 3 недели, затем сделайте перерыв на 7 дней. Проведите 3 курса.