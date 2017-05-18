Ложка меда в стакане воды

Характер стал кусачим? Одолели хандра и усталость? Замучили изжога, отрыжка и гастрит? Не спешите глотать таблетки, попробуйте полечиться медовой водой.

Медовая вода полезнее, чем мед в чистом виде

Медовый раствор по составу очень близок к плазме крови. Это значит, что все полезные вещества из меда полностью усваиваются организмом, причем очень быстро. Мед в чистом виде, например, когда мы рассасываем его во рту, расщепляется не полностью. В медовой воде много полезных витаминов, ферментов, минералов. Она является сильным антиоксидантом.

Медовый раствор по составу очень близок к плазме крови. Это значит, что все полезные вещества из меда полностью усваиваются организмом, причем очень быстро. Мед в чистом виде, например, когда мы рассасываем его во рту, расщепляется не полностью. В медовой воде много полезных витаминов, ферментов, минералов. Она является сильным антиоксидантом. Медовая вода укрепляет иммунитет, повышает работоспособность, восстанавливает силы после тяжелых физических и умственных перенапряжений, замедляет старение.

Бактерии, грибы, вирусы не выносят меда. А паразиты еще и желтого цвета. Поэтому медовый раствор помогает бороться с ними.

Вода с медом улучшает пищеварение и даже растворяет каловые камни. Выводит токсины и шлаки, стимулирует печень и восстанавливает микрофлору кишечника.

Этот напиток хорошо успокаивает, помогает справляться с головной болью, стрессами.

Медовая вода помогает уменьшить нагрузку на сердце и сосуды, так как повышает уровень хорошего холестерина.

Теплая вода с медом уменьшает боль и раздражение в горле. Полезна при кашле, хроническом насморке, бронхитах. Она разжижает и выводит слизь из легких.

Вода с медом порой работает лучше, чем таблетки и чаи для похудения. Этот напиток улучшает обмен веществ и, как следствие, снижает аппетит и тягу к сладкому.

Какой мед выбрать и как принимать

Чтобы медовая вода принесла пользу, ее нужно правильно готовить. На стакан воды возьмите 1 чайн. ложку меда. Мед должен быть настоящий, сырой, непастеризованный. Вода только сырая, ни в коем случае не кипяченая — из колодца, родника, обычная водопроводная, но фильтрованная или та, которая продается в магазинах. Температура должна быть комфортной для вас, чтобы с легкостью можно было выпить приготовленный напиток залпом. Готовят медовую воду непосредственно перед употреблением. Медовая вода остается «сырой» только в течение 20 минут после приготовления. Можно добавить 1 чайн. ложку натурального яблочного уксуса, немного имбиря. Так будет еще полезнее. Если добавите 1 ст. ложку лимонного сока, получится натуральный лимонад. Летом в медовую воду можно добавлять измельченные листья мяты или смородины. Если хотите похудеть, добавьте к меду корицу. Залейте 0,5 чайн. ложки порошка корицы стаканом горячей (не кипяченой) воды, настаивайте полчаса. В остывший раствор добавьте чайную ложку меда.

Пить медовую воду нужно рано утром, натощак, залпом, за 20-30 минут до завтрака. Желательно принимать ее курсами — месяц пить, затем на 2 недели сделать перерыв. А можно и каждое утро, если хорошо воспринимаете напиток. Максимальная доза меда в сутки — 1 ст. ложка.