Ложка меда в стакане воды

Характер стал кусачим? Одолели хандра и усталость? Замучили изжога, отрыжка и гастрит? Не спешите глотать таблетки, попробуйте полечиться медовой водой.
Медовая вода полезнее, чем мед в чистом виде
Какой мед выбрать и как принимать
Чтобы медовая вода принесла пользу, ее нужно правильно готовить. На стакан воды возьмите 1 чайн. ложку меда. Мед должен быть настоящий, сырой, непастеризованный. Вода только сырая, ни в коем случае не кипяченая — из колодца, родника, обычная водопроводная, но фильтрованная или та, которая продается в магазинах. Температура должна быть комфортной для вас, чтобы с легкостью можно было выпить приготовленный напиток залпом. Готовят медовую воду непосредственно перед употреблением. Медовая вода остается «сырой» только в течение 20 минут после приготовления. Можно добавить 1 чайн. ложку натурального яблочного уксуса, немного имбиря. Так будет еще полезнее. Если добавите 1 ст. ложку лимонного сока, получится натуральный лимонад. Летом в медовую воду можно добавлять измельченные листья мяты или смородины. Если хотите похудеть, добавьте к меду корицу. Залейте 0,5 чайн. ложки порошка корицы стаканом горячей (не кипяченой) воды, настаивайте полчаса. В остывший раствор добавьте чайную ложку меда.
Пить медовую воду нужно рано утром, натощак, залпом, за 20-30 минут до завтрака. Желательно принимать ее курсами — месяц пить, затем на 2 недели сделать перерыв. А можно и каждое утро, если хорошо воспринимаете напиток. Максимальная доза меда в сутки — 1 ст. ложка.