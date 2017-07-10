Льняная каша

В этой каше много клетчатки, которая защищает слизистую желудка от раздражения.

Поэтому каша из льна полезна при желудочно-кишечных проблемах и для людей старшего возраста. Клетчатка помогает свести на нет вредное действие на желудок острых, соленых, маринованных блюд и просто незаменима в дни праздничных застолий.

Многим не нравится, что при ее заваривании образуется слишком много слизи. Попробуйте залить молотое льняное семя холодной водой. Добавьте в кефир или йогурт. Получится вкусный и приятный по консистенции десерт. Клетчатка в рационе требует достаточно жидкости. Поэтому, если у вас в меню льняная каша, добавьте дополнительный стакан воды в дневную норму.

В льняном семени содержатся уникальные вещества — лигнаны. Эти растительные гормоны способны пре­дупреждать онкологические заболевания женской половой сферы. Благоприятно действуют при мастопатии, эндометриозе, климаксе. Поэтому льняное семя обязательно должно быть в рационе тех, кому за сорок.

Льняное семя помогает и в борьбе с лишним весом. Благодаря большому количеству ненасыщенных жирных кислот (почти 43%) льняная каша нормализует жировой обмен и предупреждает ожирение.

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