Лекарства из черемши

Черемшу измельчите и заверните в кусочек марли. Получится отличное средство от насморка. Два-три раза в день вкладывайте такие тампоны в каждую ноздрю на несколько минут.

  • При диарее, пищевом отравлении, ожирении. Мелко нарежьте листья черемши. Залейте 1 ст. ложку 2 стаканами кипятка. Настаивайте 30 минут и пейте по 1/2 стакана 3 раза в день на пустой желудок.
  • Высокое давление? Цветы и свежие листья черемши измельчите, смешайте с водкой в соотношении 1:5. Настаивайте 3 недели в темноте. Затем отфильтруйте настойку через марлю и пейте по 20-30 капель 3 раза в день, разбавив в 1 чайн. ложке воды. Этот рецепт работает не сразу, зато эффект гарантирован. Курс лечения — не меньше 6 месяцев.
  • При дисбактериозе, весенней усталости и авитаминозе поможет спиртовая настойка. Пить ее надо по 25 капель, разбавив в 1 чайн. ложке воды, 3 раза в день. Курс лечения — от трех недель до месяца. Рецепт приготовления настойки в предыдущем рецепте.
  • Воспалились глаза? Смешайте сок черемши с охлажденной кипяченой водой в соотношении 1:15 и промывайте глаза.
  • При детском гнойном отите. Закапывайте в больное ухо 2-3 капли сока черемши 2 раза в день, через 15-20 минут ушко осушите.
  • Проблемы с пищеварением? Пейте 3 раза в день перед едой по 1 ст. ложке свежеотжатого сока черемши (неразбавленный или разведенный небольшим количеством воды). Если сок черемши покажется чересчур острым, смешайте 1 ст. ложку сока с растительным маслом и заправляйте салаты. Курс лечения — 1,5 месяца. Этот рецепт помогает также при атеросклерозе и дисбактериозе.

P. S. Не переусердствуйте в лечении черемшой. Если съедать в день по небольшому пучку, организм получит много пользы без побочных эффектов в виде бессонницы, диареи и головной боли. Если идет воспалительный процесс в кишечнике или желудке, не ешьте черемшу. Беременным женщинам и кормящим матерям также стоит отказаться от черемши — грудное молоко может иметь неприятный привкус. Это вряд ли понравится малышу. При язвах, гепатите, панкреатите, холецистите и эпилепсии черемша, она же медвежий лук, противопоказана!

Е. М. Соколов, народный целитель, Алтайский край

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