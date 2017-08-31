Лакомство и лекарство

Семечки подсолнуха — не просто развлечение, а очень полезный продукт! Щелкая их, мы получаем много пользы для здоровья.

Семена подсолнечника — главный поставщик в организм полиненасыщенных жирных кислот, препятствующих старению. Они — прекрасное средство профилактики атеросклероза, инфаркта миокарда и других заболеваний сердечно-сосудис­той системы, а также помогают при заболевании печени и желчевыводящих путей. Достаточно съедать в день по 100 г семечек.

Семена подсолнечника — главный поставщик в организм полиненасыщенных жирных кислот, препятствующих старению. Они — прекрасное средство профилактики атеросклероза, инфаркта миокарда и других заболеваний сердечно-сосудис­той системы, а также помогают при заболевании печени и желчевыводящих путей. Достаточно съедать в день по 100 г семечек. Спортсменам и людям, занятым тяжелым трудом, после болезней, травм, переломов семечки будут кстати, так как укрепляют мышечную систему.

Хотите избавиться от изжоги? Погрызите семечки.

Чтобы справиться с катарактой и улучшить зрение, 250 г нечищеных сухих (не жареных) семечек подсолнуха залейте 3 л кипятка. Кипятите 20 минут на маленьком огне, охладите, процедите. Отвар пейте в течение дня вместо воды. Курс лечения — 2 недели, затем на столько же дней сделайте перерыв и повторите. Лечитесь до улучшения зрения.

Вы раздражены? Съедайте каждый вечер по 1/2 стакана семечек, очищая их пальцами, и через 10 дней будете спокойны и доброжелательны.

Очень полезны семечки для мужчин. Витамин Е, содержащийся в зернышках, оказывает волшебное действие на потенцию.

Суточная норма употребления семечек — 50-100 г. Энергетическая ценность — 579 ккал (100 г).

P. S. Только высушенные семечки обладают всеми перечисленными достоинствами. При жарке уничтожается до 90 % полезных веществ. И еще: полезнее семечки в скорлупе, чем без нее, так как в очищенных семечках жиры окисляются.