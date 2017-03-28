Когда айва приносит пользу

Плоды айвы — мочегонное, вяжущее, антисептическое, кровоостанавливающее средство. Семена обладают противовоспалительным действием.

  • При запорах в термосе залейте 1 чайн. ложку сушеных листьев айвы 1 стаканом кипятка и настаивайте не меньше часа. Остудите и выпейте за 30 минут до ужина.
  • Для заживления ожогов залейте семена айвы кипяченой водой в соотношении 1:50, встряхивайте в течение 5 минут, а затем процедите через марлю. Получается настой слизистой консистенции. Обожженные места смазывайте им 1-2 раза в день. Процедуру повторяйте 3-4 раза подряд с интервалами в 10-15 минут.
  • Для остановки маточных кровотечений 3 раза в день пейте чай с айвой. Для его приготовления плоды мелко нарежьте и заварите кипятком.
  • При пародонтозе залейте 1 чайн. ложку измельченной коры айвы 1,5 стакана воды и держите на маленьком огне 20 минут. Затем остудите при комнатной температуре, процедите. Полощите отваром рот 3 раза в день.
  • Свежий сок айвы снижает температуру тела. А еще полезен после длительной болезни для восстановления сил. Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день.
  • От приступов бронхиальной астмы залейте 1 ст. ложку измельченных листьев айвы 1 стаканом горячей воды. Кипятите на водяной бане 15 минут, отожмите и доведите объем до исходного кипяченой водой. Принимайте по 2 ст. ложки 3-4 раза в день до еды. Храните в холодильнике не более трех суток.
  • При малокровии залейте 50 г свежих нарезанных плодов айвы без косточек 400 мл водки или 40%-ного спирта. Настаивайте в темном месте при комнатной температуре 6-8 часов. Принимайте по 1 чайн. ложке 3 раза в день перед едой.
  • Запеченная мякоть плода помогает избавиться от тошноты. Регулярно наслаждаясь этим десертом, беременные забудут о токсикозе.
  • От кашля один плод айвы нарежьте мелкими кусочками и залейте стаканом кипятка. Настаивайте полчаса. Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день.
  • В 100 г айвы содержится меньше 50 ккал, поэтому фрукт можно включать в диеты для похудения. Для худеющих она полезна еще и тем, что обладает мочегонным, мягким слабительным и желчегонным свойствами.

P. S. Айва противопоказана людям, больным плевритом.

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