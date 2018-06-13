Капризы организма: чего в нём не хватает?

  • Хочу шоколада! У вас не хватает магния. Его лучше искать в сырых семечках, орехах, бананах и гречке.
  • Дайте хлеба, и побольше! Если тянет на мучное, задумайтесь о запасах азота. Можете поискать его в пище, богатой протеинами: мясе, рыбе, бобах, орехах.
  • Не могу без жирного! Есть все основания заподозрить нехватку кальция. Им богаты брокколи, сыр, кунжут, бобы, молочные и кисломолочные продукты.
  • Селедки мне! По всей видимости, вам не хватает хлора. Употребляйте козье молоко, рыбу, морскую соль.
  • Срочно съем лимон! Похоже, в организме недостаток витамина С и солей калия. Не исключено, что вы заболеваете и ваш иммунитет падает.
  • Подгорелых пирожков бы! А придется налегать на свежие фрукты. Именно в них содержится недостающий вам углерод.
  • Хочу всего! Скорее всего, вам не хватает кремния (содержится в орехах, семечках), триптофана (содержится в сыре, печени, изюме, сладком картофеле, шпинате), тирозина (содержится в оранжевых, зеленых и красных фруктах и овощах).
  • Не хочу ничего! Налицо недостаток витаминов В1 (содержится в орехах, бобовых, печени и субпродуктах) и В2 (содержится в тунце, палтусе, говядине, курице, индейке, свинине, семечках, бобовых и стручковых), а также марганца (содержится в грецких орехах, миндале, голубике).
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