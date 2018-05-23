Калина целебна от цветков до корней

Цветки

Если у вас бронхит, залейте 3 ст. ложки калиновых цветков 600 г кипятка. Укутайте и дайте настояться около часа, принимайте настой теплым по 200 г 3 раза в день перед едой.

При простуде, нервных болях и спазмах в желудке. Заварите 1 ст. ложку цветков 1 стаканом кипятка, укутайте и настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой.

Страдаете гастритом с пониженной кислотностью и болезненными менструациями? 1 ст. ложку цветков калины заварите 1 стаканом кипятка, настаивайте 30 минут и процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день после еды.

От золотухи, различных сыпей 1 ст. ложку цветков калины залейте 1 стаканом кипятка, тепло укутав, настаивайте 40 минут, процедите. Пейте по 2 глотка 3 раза в день за полчаса до еды.

Кора

Кору калины собирайте в период сокодвижения до распускания почек, с апреля по июнь.

При маточных кровотечениях. Измельченную кору калины в количестве 4 чайн. ложки заливают 1 стаканом воды и варят полчаса. По мере того, как вода будет выкипать, ее объем следует восполнять. Горячий отвар процеживают и употребляют трижды в день по 1 ст. ложке до еды.

Мучает кашель, астма, диарея (понос)? Залейте 1/2 стакана коры калины 2 стаканами воды и томите на водяной бане 30 минут. Остудите, процедите и пейте по 1/4 стакана 3 раза в день после еды. При диарее по 1/4 стакана каждые 3 часа на голодный желудок.

При геморрое, бессоннице, неврозах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки залейте 1 ст. ложку измельченной коры стаканом кипятка, кипятите 30 минут, дайте настояться 2 часа, процедите. Пейте по 2 ст. ложки 3 раза в день перед едой.

При женских белях 1 ст. ложку без верха коры залейте 150 мл крутого кипятка, кипятите на водяной бане 5 минут, 2 ст. ложки полученного отвара разведите в 200 мл кипяченой воды и используйте для спринцеваний и подмываний.

От фибромы залейте 2 чайн. ложки измельченной коры 1 стаканом воды и варите на слабом огне 15 минут. Принимайте по 2 ст. ложки 4 раза в день после еды.

У вас неврастения? Залейте 1 ст. ложку сухой измельченной коры 1 стаканом воды, кипятите 30 минут, процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3-4 раза в день после еды.

Листья

Сок из листьев калины повышает иммунитет после тяжелых заболеваний, при фурункулезе, кожных сыпях и лишаях. Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день после еды или смазывайте пораженные участки кожи.

Корни

От ревматизма залейте 30 г корней, собранных в период цветения калины, 1 л воды, кипятите 20 минут, процедите. Добавьте отвар в ванну (36-37°С), принимайте перед сном. Курс лечения — 14-18 ванн.

А. В. Клименко, народный целитель, Сочи