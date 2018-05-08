Какая польза от сока березы?

Мы заготавливаем на зиму березовый сок флягами. Пока он светлый, пьем его так, а когда начинает мутнеть, пережигаем до черноты хлеб темных сортов, заворачиваем его в марлю и опускаем во фляги. Еще добавляем распустившиеся ветки смородины. Через 7-10 дней сок начинает кислить, тогда мы переливаем его в 3-литровые банки, добавляем 3-5 изюминок и опускаем в погреб. Пьем квас с удовольствием, угощаем соседей. Для вкуса можно добавить немного (!) сахара, но лучше без него. Хотелось бы узнать, какая с точки зрения медицины польза от березового сока и кваса? Есть ли противопоказания? Как правильно приготовить квас и сколько можно его хранить в погребе?

О. Орлова, пос. Емельяново, Красноярский край

На все случаи жизни

В состав березового сока входят биологические стимуляторы, укрепляющие иммунитет; калий, кальций, магний, необходимые для нормальной работы сердца; легко усваиваемые сахара (глюкоза и фруктоза), полезные для мозга.

Березовый сок полезен и больным, и здоровым, и взрослым, и детям, поскольку в нем нет сильных аллергенов, как, например, в цитрусовых соках, поэтому его можно пить даже аллергикам, беременным женщинам и молодым мамам во время кормления детей грудью. Если беспокоят отеки, березовый сок легко с ними справляется, поскольку обладает мочегонным действием. По этой же причине березовый сок полезен при воспалительных заболеваниях почек. Но при почечнокаменной болезни его надо пить с осторожностью, поскольку он может вызвать движение камней и спровоцировать приступ почечной колики.

Этот сок очищает кровь при отравлениях. А при инфекционных заболеваниях березовый сок подавляет инфекции и выводит токсины, производимые болезнетворными микроорганизмами. Тем, у кого понижена кислотность желудочного сока, рекомендуется пить по 1 стакану березового сока 3 раза в день. Он стимулирует пищеварение.

Какой сок пить нельзя

Все зависит от того, где и как собирать березовый сок. Ранней весной, когда на деревьях набухают почки и начинается активное сокодвижение, за березовым соком отправляются в лес — подальше от промышленных объектов и автомобильных трасс. В соке, собранном с придорожных берез, содержатся опасные тяжелые металлы. Попадают они туда из выхлопных газов, пропитывающих древесину и почву. Пить такой сок нельзя! Наиболее вкусен и полезен сок, собранный из старых деревьев с толщиной ствола не менее 20 см. Сок молодых березок — водянистый, кроме того, молодое дерево страдает от такой операции. Купить настоящий березовый сок в магазинах практически невозможно. Жидкость, которая продается под названием «Березовый сок», — это напиток, приготовленный на основе воды, сахара и лимонной кислоты.

Как хранить березовый сок

Свежий березовый сок быстро портится, поэтому его нужно держать только в холодильнике, причем не более трех дней. Чтобы сохранить его на более длительный срок, надо нагреть сок до 80°С, разлить в стерилизованные банки или бутылки и герметично закрыть. Можно приготовить из сока концентрат. Для этого сок выпаривают, пока его объем не уменьшится в 4 раза. Перед употреблением его разбавляют водой.

Еще один хороший способ хранения березового сока — заморозка. Все ценные вещества при этом сохраняются в неизменном виде.

Рецепт деревенского кваса

В российских деревнях традиционным освежающим напитком издавна был березовый квас. Его приготовление занимает несколько дней. Рецепт очень простой. Стеклянную емкость наполняют свежим березовым соком, добавляют сахар (2 чайн. ложки на 1 л) и изюм (4-6 ягод на 1 л). Можно положить немного лимонной цедры. Закрывают крышкой и оставляют для брожения. Полученный напиток хранят в прохладном месте до 2-3 месяцев.

Из березового сока можно готовить и другие напитки, добавляя в него различные фрукты или ягоды, а также мед.

О. В. Шкусова, диетолог, фитотерапевт