Какао пейте по утрам

Кому этот напиток полезен и в каких количествах?

  • kakao-pejte-po-utramКакао полезен гипертоникам и больным с сердечной недостаточностью благодаря высокому содержанию калия.
  • Людям, занимающимся умственной деятельностью, полезно ежедневно пить какао по утрам — этот напиток бодрит. А выпитый на ночь, может привести к бессоннице, поскольку в нем много кофеина.
  • Какао помогает организму вырабатывать гормон радости — эндорфин, поэтому повышает жизненный тонус и улучшает настроение.
  • Полезен напиток и переболевшим простудными заболеваниями. Богатый состав напитка помогает организму восстановить силы.
Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Если гипертонию не лечить…

Даже если гипертоник чувствует себя нормально и до инфаркта или инсульта, казалось бы, еще далеко, гипертония, если ее не лечить, постепенно поражает все органы человека. Нарушения со стороны артерий Высокое артериальное давление делает грубыми все артерии — от аорты до артериол.

Завелись вши

Дочери 11 лет. У нее завелись вши.
Оранжевая польза

Оранжевая польза

Облепиха, которую по праву называют витаминной бомбой, оказалась еще и кладезем хрома. Новые данные предрекают растению большое медицинское будущее.

Температура не спадает…

повышенная температура держится неделями, при этом других признаков болезни нет. Родители теребят врачей и требуют ясности:

Приведем себя в порядок

Если брови стали редкими, 2 ст. ложки листьев крапивы залейте 1 стаканом кипятка, добавьте немного касторового масла и смазывайте этим раствором брови перед сном.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2016 ·   Войти Наверх