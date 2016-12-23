Какао пейте по утрам

Кому этот напиток полезен и в каких количествах?
- Какао полезен гипертоникам и больным с сердечной недостаточностью благодаря высокому содержанию калия.
- Людям, занимающимся умственной деятельностью, полезно ежедневно пить какао по утрам — этот напиток бодрит. А выпитый на ночь, может привести к бессоннице, поскольку в нем много кофеина.
- Какао помогает организму вырабатывать гормон радости — эндорфин, поэтому повышает жизненный тонус и улучшает настроение.
- Полезен напиток и переболевшим простудными заболеваниями. Богатый состав напитка помогает организму восстановить силы.