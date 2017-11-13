Горошница для сердца хороша

Каша из гороха издавна считалась целебной, особенно если больное сердце.

Предки наши хоть академий не кончали, но знали это. Позже ученые установили, что в горохе много калия, полезного для сердечной мышцы. Чтобы приготовить кашу из гороха, понадобится 2 стакана гороха, 4 луковицы, 1/2 стакана не­рафинированного растительного масла, соль. Горох промойте, замочите в теплой воде на 8 часов. Затем залейте водой, чтобы она едва покрывала горох. Варите на маленьком огне, пока не разварится. Лук мелко нарежьте, припустите в масле, добавьте в горох, посолите, перемешайте. Репчатый лук и растительное масло усиливают полезные свойства гороха.

Сегодня горошницу называют гороховым пюре. Но это не одно и то же. Пюре подается как гарнир к мясу. А это убивает полезные качества блюда, делает его тяжелым. Горошницу едят отдельно от других блюд, без хлеба, и в горячем, и в холодном виде.

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