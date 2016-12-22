Фейхоа — источник йода

Всего 2-3 ягоды фейхоа в день удовлетворяют суточную потребность в йоде.

Главное достоинство фейхоа — обилие йода. Поэтому ягода незаменима для тех, у кого есть проблемы с щитовидной железой, при умственных нагрузках. Фейхоа — прекрасная профилактика простуды и гриппа: витамина С в ней почти столько же, сколько в цитрусах. А еще, благодаря пектинам, эти ягоды снижают уровень вредного холестерина, защищают от атеросклероза и снижают давление. В них много антиоксидантов, которые помогают справляться со стрессами. А по количеству веществ, способных поднять настроение, фейхоа может посоперничать с горьким шоколадом.

Приготовьте сырое варенье. Пропустите фейхоа через мясорубку, смешайте с сахаром (1:1). В таком виде варенье может храниться в прохладном месте месяца три, а в холодильнике еще дольше. Для нормализации давления употребляйте по 1 ст. ложке 3 раза в день.

Помогает свежая фейхоа при запорах, подагре.

При нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы каждый день выпивайте 1 ст. ложку свежего сока ягод, разбавив его в 1/2 стакана воды.

P. S. В каком бы виде вы ни употребляли эту ягоду, эффект будет заметен только при регулярном приеме.