Доктор рябина

С наступлением холодов побалуйте себя поливитаминным чаем из рябины. Провитамина А в зрелых ягодах рябины больше, чем в моркови, а витамина С — чем в лимонах.
- Поливитаминный чай. Залейте 1/2 ст. ложки плодов рябины и 1/2 ст. ложки плодов шиповника 2 стаканами кипятка, кипятите 10 минут, настаивайте в закрытой посуде сутки. Для вкуса добавьте сахар. Пейте по 1/2 стакана 2-3 раза в день.
- От геморроя пейте свежий рябиновый сок по 1/2 стакана 3 раза в день, запивая холодной водой. Если горько, можно добавить сахар или мед.
- При пониженной кислотности употребляйте по 1 чайн. ложке рябинового сока 3 раза в день за 20-30 минут до еды. Или 20 г сухих плодов залейте 1 стаканом крутого кипятка, настаивайте 4 часа. Пейте настой по 1/2 стакана 2-3 раза в день перед едой.
- От склероза сосудов залейте 5 ст. ложек измельченной в порошок коры рябины 0,5 л сырой воды, кипятите 2 часа на очень маленьком огне. Остудите, процедите. Пейте по маленькой рюмке (30 мл) 3 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения — 1,5-2 месяца. Этот же самый рецепт помогает при кардиосклерозе, только кипятить надо полчаса и употреблять по 1-2 ст. ложки 3 раза в день.
- Камни в печени и протоках? В течение 1,5 месяца надо есть лесную (не садовую) рябину с чем угодно: с хлебом, чаем, сахаром, медом и т. д., съедая в течение дня 2 стакана свежей рябины.
- Чтобы справиться с запорами, созревшие ягоды рябины пропустите через мясорубку, смешайте пополам с сахаром и принимайте по 1-2 ст. ложки за прием, запивая водой.
- Воспалился желчный пузырь? В качестве желчегонного средства, для повышения кислотности желудка принимайте сок рябины по 1 чайн. ложке за 20-30 минут до еды.
- На бородавку, чтобы от нее избавиться, регулярно наносите кашицу из сырых ягод рябины.
- Начался понос? Употребляйте по 100 г свежих плодов 3 раза в день за 20-30 минут до еды.
А. С. Еськин, народный целитель, Батайск