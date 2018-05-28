Доктор лимонник

- Для укрепления иммунитета и предупреждения простуды: положите в эмалированную посуду 1 ст. ложку плодов лимонника, залейте стаканом воды и кипятите 10 минут, настаивайте сутки и пейте в течение дня, можно с сахаром.
-
Если у вас низкое давление или повышен сахар в крови: залейте 10 г измельченных сухих плодов стаканом кипятка, томите на водяной бане 15 минут. Остудите и процедите через марлю, принимайте натощак 2 раза в сутки по 25-35 капель.
- От усталости: плоды лимонника залейте 70% спиртом в соотношении 1:3, настаивайте трое суток. Принимайте ежедневно по 25-30 капель.
- При дальнозоркости: 5 ст. ложек ягод лимонника китайского измельчите и залейте 500 мл чистого спирта, поставьте в темное прохладное место на 12 дней (но не в холодильник), взбалтывайте емкость по несколько раз в сутки. Через 12 дней настойку процедите, а плоды отожмите, принимайте 2 раза в сутки по 20 капель, разбавленных водой.
- Страдаете гастритом с повышенной кислотностью? Принимайте порошок из семян лимонника. Семена измельчите на кофемолке, принимайте по 0,5-1 г три раза в день до еды.
- Для улучшения самочувствия, бодрости, хорошего настроения. Насыпьте 10 г сухих листьев и молодых веточек лимонника в заварочный чайник, залейте стаканом крутого кипятка, настаивайте 10 минут и пейте утром как чай. Можно добавить чайную ложку меда или варенья.
P. S. Лимонник нельзя использовать для лечения при возбуждении, состоянии тревоги, бессоннице, нарушениях сердечной деятельности, высоком или скачущем давлении.
Н. И. Бабенко, народный целитель, Туапсе
Предыдущая статья: О зрении
Следующая статья: