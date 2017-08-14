Доктор чай

Этот напиток наши предки использовали для лечения разных недугов.

  • При простудных заболеваниях как потогонное средство советуют пить теплый чай средней заварки с молоком.
  • При наружных язвенных заболеваниях, а также язве желудка и двенадцатиперстной кишки полезен крепкий настой зеленого чая.
  • Укачивает в автомобиле? Пожуйте сухой зеленый чай. Это же поможет избавиться от тошноты беременной женщине.
  • При отравлении алкоголем или лекарствами, чтобы вывести токсины, пьют очень крепкий горячий чай с молоком.
  • От ячменя лучше всего поможет свежая заварка зеленого чая. Горячей (как только можете терпеть) заваркой смочите стерильную ватку и приложите ее к ячменю.
  • Для избавления от газов полезно пить чай с молоком и солью.
  • Чай с солодкой улучшает зрение, избавляет от кашля.
  • От воспаления кишечника помогает чай с изюмом.
  • Начинается головная боль? Налейте горячего чая, но не пейте. Сначала горячую ложку на минуту приложите к крылу носа с больной стороны. Остыла? Еще раз согрейте и приложите. А затем горячую ложку приложите к мочке уха с той же стороны. Нагрейте о горячий стакан кончики пальцев рук. Боль прошла?
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