Чёрный, жгучий…

Надевая любимые туфли, вы почувствовали резкую боль в пятке и обнаружили на ней странный нарост? Значит, вы стали «счастливым» обладателем так называемых пяточных шпор.К тридцати годам меня начали мучить приступы бронхиальной астмы. Не помню, как так вышло, но я где-то подмерзла и простудилась.Уровень сахара в крови поможет контролировать вино из молодого репчатого лука. Возьмите 10 стеблей лука, отрежьте белую часть, измельчите, сложите в банку, залейте 2 л белого сухого виноградного вина, настаивайте 2 недели в темном прохладном месте, периодически встряхивая.У лор-врачей особенно много работы летом и в начале осени. Из отпуска мы привозим не только сувениры и загар, но и отиты, и гаймориты.Примерное меню на день.8 часов утра .