Чёрный, жгучий…

Черным перцем в восточной медицине древние лекари с успехом лечили болезни легких, желудка, суставов, мышц, сердечно-сосудистой и нервной систем.
- При остеохондрозе, болях в суставах, невритах, радикулите и мышечных болях. В 1 стакане оливкового масла размешайте 1 ст. ложку черного молотого перца. Доведите смесь до кипения и кипятите на маленьком огне 10 минут. Охладите, процедите и смазывайте больные места.
- Простудились и повысилась температура? Приготовьте настойку из 1 чайн. ложки молотого черного перца и 1/2 стакана водки. Для этого высыпьте перец в посуду из темного стекла, залейте подогретой до 50°С водкой, настаивайте 2-3 часа. Перед приемом процедите. Принимайте по 1-2 чайн. ложки 3 раза в день.
- При диарее. Добавьте в 30 мл воды 1/2 чайн. ложки измельченного черного перца и выпейте.
- Замучил ревматизм? Используйте перцовый пластырь. Смешайте в небольшой посуде до однородности по 1 чайн. ложке молотого черного перца, меда и муки. Нанесите массу на кусочек ткани ровным слоем, приложите к больному месту и накройтесь одеялом. Оставьте пластырь до появления легкого жжения. Затем снимите и протрите кожу теплой водой, чтобы снять остатки смеси.
- От ангины, кашля с мокротой, бронхита. Смешайте 1 ст. ложку черного молотого перца с 1 стаканом меда. Принимайте смесь по 1 чайн. ложке 3 раза в день после еды.
- Для повышения жизненных сил смешайте черный молотый перец с сахаром (1:1) и принимайте по 1/2 чайн. ложки, разведя в стакане молока.
P. S. Использование черного перца противопоказано при анемии, острых заболеваниях мочевого пузыря и почек, язвенных заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки, после операций на желудке или кишечнике, а также в случаях индивидуальной непереносимости специи.
Ф. С. Тимофеев, народный целитель, Ульяновская обл.