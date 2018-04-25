Что на Руси пить хорошо?

До появления чая и кофе на Руси пили сбитень, квас и медовуху. Самыми популярными были напитки на меду.

Квас. Наши предки использовали квас как профилактическое средство от цинги и чахотки. Напиток не растерял своей лечебной ценности и в наши дни. Он не только бодрит и прекрасно утоляет жажду, но и благотворно влияет на работу желудка и кишечника, сердца и сосудов.

Квас русский. На 10 л кваса: 1 кг ржаных сухарей, 200 г сахара, 10-25 г изюма, 2-3 г мяты, 5 г дрожжей, 10-12 л воды. Ржаной хлеб нарежьте кусочками по 1-1,5 см и подсушите в духовке до темно-золотистого цвета. Сложите в кастрюлю, залейте кипятком, накройте марлей или салфеткой, а сверху крышкой. Настаивайте сутки, затем процедите через сито и марлю. Мытый изюм, сахар, мяту залейте небольшим количеством хлебного настоя, доведите до кипения и вылейте в процеженный настой. Когда жидкость охладится до 35-37°С, влейте в нее разведенные дрожжи, накройте кастрюлю салфеткой и крышкой. Когда появится белая пена, квас процедите через салфетку, разлейте по бутылкам и плотно закройте пробками со шпагатом. На 12-18 часов бутылки положите на лед или в холодную воду. Готовый квас можно подсластить сахаром или медом.

Медовуха. Славяне считали медовуху напитком богов и потому готовили и пили ее чаще всего, причем исключительно до еды.

Хмелевая медовуха. 2 л воды, 300 г меда, 1 чайн. ложка дрожжей, 5 г шишек хмеля, корица и мускатный орех по вкусу. В эмалированной кастрюле закипятите воду, влейте туда мед, постоянно помешивая. В процессе кипения снимайте пену, а когда она перестанет появляться, добавьте хмель и приправы. Снимите кастрюлю с огня и остудите до 45°С. После этого добавьте дрожжи. Поставьте кастрюлю в теплое место. Через пару дней перелейте жидкость в герметичную стеклянную банку. В ней нужно сделать отвод воздуха: в отверстие в крышке вставьте шланг, который одним концом должен располагаться над медовухой, а вторым — в чашке с водой. Вместо шланга можно использовать резиновую перчатку: ее надевают на банку вместо крышки. Так лишние пары будут выходить из медовухи. После окончания брожения, когда газы уже почти не выходят, можно разлить напиток по бутылкам и пить.

Сбитень. Иностранные моряки называли его «русским глинтвейном». А русскому человеку много веков назад он заменял чай. Поначалу в сбитень добавляли только черный перец, а теперь множество разных специй.

Сбитень со специями. 4 стакана воды, 1/2 стакана сахара, 5 ст. ложек меда, по 1 шт. гвоздики, корицы и лаврушки, 2-3 шт. кардамона. В кастрюлю налейте воду, поставьте на огонь и доведите до кипения. Добавьте в кипящую воду сахар, мед, пряности. Кипятите 5-10 минут, дайте настояться в течение получаса и процедите.