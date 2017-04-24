Бессмертник-целитель

Ярко-желтыми соцветиями бессмертника издавна лечили кашель и кровохарканье, параличи, грыжу, лишаи и даже укусы бешеных собак.
- От геморроя смешайте в пропорции 1:1 плоды конского каштана, траву бессмертника, кору березы, листья малины, измельчите. Щепотку сбора залейте 0,5 литра кипятка и держите на небольшом огне 5 минут. Остудите, процедите. Пейте по стакану трижды в сутки. Так можно вылечить внутренний геморрой на любой стадии за две недели.
- Отвар, который действует как желчегонное средство. 1 ст. ложку цветков бессмертника заливают стаканом воды, томят на слабом огне 30 минут. Затем настаивают 10 минут и процеживают. Принимают по 1/3 стакана, желательно в теплом виде 3 раза в день до еды.
- От атеросклероза и для снижения холестерина в крови цветки бессмертника песчаного, ромашки, зверобой и березовые почки смешайте в равных частях. С вечера приготовьте настой в термосе из 1 ст. ложки смеси и 1/2 литра воды. Утром процедите и выпейте в течение дня в теплом виде, добавив в чашку с настоем ложечку меда.
- При сахарном диабете ll типа 7 ст. ложек кукурузных рылец, по 3 ст. ложки бессмертника и черничного листа, 2 ст. ложки дробленых ягод шиповника смешайте. Храните в стеклянной таре. Для отвара 1 ст. ложку смеси залейте 2 стаканами кипятка, поставьте на огонь на 5 минут, подержите под крышкой 1 час и процедите. Отвар разделите на равные части и выпейте за день, принимая после каждого приема пищи.
- При зудящих дерматозах для примочек готовится отвар из расчета 3 ст. ложки сухих цветков бессмертника на стакан горячей кипяченой воды. Закройте крышкой и держите на водяной бане 30 минут, помешивая. После остывания процедите. Кипяченой водой доведите отвар до 200 мл. Храните не более двух суток в прохладном месте. Принимайте в теплом виде по
1/2 стакана 2-3 раза в день за 15-20 минут до еды.
- При синусите смешайте в равных пропорциях цветки бессмертника, золототысячника и пижмы. Заварите 1 ст. ложку смеси 1 стаканом кипятка, настаивайте 40 минут. Прикладывайте к носу вместе с цветками в виде компресса.
- При желчнокаменной болезни 3 ст. ложки цветков бессмертника залейте 1 стаканом горячей воды, держите на водяной бане 30 минут. Охладите, процедите и отожмите. Пейте в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 15 минут до еды.