О газете “Айболит”

“Айболит. Медицина. Здоровье. Жизнь” – газета для тех, кто хочет быть здоровым

О газете

Первый номер газеты «Айболит» вышел в 1996 году. С тех пор проект характеризуется стремительными темпами роста. Сегодня газета распространяется в России, странах Евросоюза, странах СНГ, Прибалтике, на курортах Турции и Египта.

«Айболит» находится в авангарде медицинских изданий – тираж только в России составляет более 550 тысяч экземпляров в месяц. При этом аудиторию газеты можно назвать достаточно устойчивой. Более 120 тысяч экземпляров в месяц поступает читателям по подписке.

В каждом номере – новейшие методики лечения, открытия в области отечественной и зарубежной медицины, интервью со специалистами о профилактике и лечении как наиболее распространенных, так и редких заболеваний, советы и рецепты народной медицины, письма читателей. Отдельно освещается тема психологии семейных отношений и детского здоровья. «Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь» – домашняя энциклопедия здоровья.

Формат – 76

Объем – 24 страницы

Цветность – полноцвет

Периодичность – 1 раз в 2 недели

Газета не является узконаправленным медицинским изданием. Объективное освещение актуальных тем о здоровье и здоровом образе жизни, доверие, доступность информации на страницах «Айболита» объединяет тысячи людей. Наша газета завоевала народную любовь и стала для многих настольным изданием.

Реклама

Система распространения обеспечивает присутствие газеты в киосках «Союзпечати», гипермаркетах, супермаркетах, пресс- бутиках, книжных магазинах, также газета поступает в свободную продажу через частных распространителей.

87% аудитории газеты – активные потребители различных товаров и услуг.

«Айболит» – хорошая рекламная площадка. Известные в России рекламодатели считают выгодным и оправданным размещение своих материалов в нашей газете: Фармацевтическая компания ЗАО «Эвалар», ООО НПП «Самоздрав», ООО «ВАЛМЕД», ОАО «Елатомский приборный завод», ООО фирма «Малавит», Европейская клиника «Сиена-Мед» и многие другие.

Мы делаем акцент не только на лекарственных препаратах, БАД, медицинских услугах, но и товарах для дома, для семьи.

Сервис:

– гибкая система скидок;

– в качестве бонуса рекламные модули могут сопровождаться информационной поддержкой;

– изготовление макетов, адаптация макетов, существующих у рекламодателей;

– позиционирование;

– разработка рекламных спецпроектов.

Если это предложение вас заинтересовало – мы готовы и рады сотрудничать с вами.

Пролистать Айболит можно здесь.

Прайс-лист на размещение рекламы вы можете посмотреть здесь.

Адрес редакции: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 б

Электронная почта редакции: kipred@kavkazinterpress.ru