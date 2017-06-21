Жуй-жуй, глотай!

Гипертоническая болезнь — хроническое заболевание, сопровождающееся постоянным, а в начальных стадиях периодическим повышением артериального давления. Принимайте лекарстваЕсли врач выписал вам лекарства, понижающие артериальное давление, ни в коем случае нельзя игнорировать это предписание.Несколько лет назад у меня появились очень сильные боли за грудиной, стала задыхаться при нагрузке, быстрой ходьбе. С каждым днем становилось все хуже.Как снять боль с помощью продуктов питания... Продолжение статьи читайте в газете «Айболит.Самым полезным считается варенье, приготовленное холодным способом, то есть когда ягоды измельчают на мясорубке и смешивают с сахаром. Из сосновых шишек Лечит болезни дыхательных путей, носоглотки и желудка, помогает при гриппе, ангине, туберкулезе легких.Как не заболеть при резкой смене погоды. Перепады температуры — стресс для организма Ведь на фоне изменения температуры и влажности иммунитет заметно слабеет.