Жуй-жуй, глотай!

Не зря мамы и бабушки следят, чтобы дети ели не торопясь и тщательно пережевывая пищу. Спешка во время трапезы ни к чему хорошему не приводит.
- В одном из ночных клубов Благовещенска соревновались в поглощении гамбургеров. 35-летний посетитель шел на рекорд, но подавился, закашлялся и скончался до приезда скорой.
- Поглядеть, как полтавские девушки едят на скорость бананы, собралось немало зевак. На их глазах одну из участниц увезли в больницу, где она скончалась. Правда, врачи склонялись к тому, что виноват не фрукт, а самбука, которой 19-летняя девица запивала его, пытаясь впихнуть в себя как можно больше.
- Украинское национальное блюдо — вареники — тоже стало причиной нелепых смертей. Так, в 2011 году на Дне города в Токмаке победитель соревнования, 77-летний пенсионер, умер прямо перед награждением. Три года спустя 51-летняя жительница Львовской области дотянула до вручения приза, потеряла сознание на сцене и скончалась до приезда скорой.
- В Воронеже в 2016 году на Масленицу устроили конкурс: кто съест больше блинов за определенный период времени. Одному из участников блин стал поперек горла. Спасти мужчину не удалось.
- 47-летний американец Уолтер Игл Тейл обожал участвовать в различных конкурсах. Чемпионат по поглощению хот-догов стал для него последним. Мечтая победить и покрасоваться перед своей подругой, мужчина глотал сосиски с булками практически не жуя и подавился.
- Рисовые шарики онигири — очень популярное в Японии блюдо. Соревнование, где нужно было съесть пять штучек на скорость, устроили в городе Хиконе, чтобы разрекламировать выращенный в регионе рис. 28-летний мужчина запихал в рот сразу все и задохнулся.