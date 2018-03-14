Судьбу узнать легко

Зачем ходить к экстрасенсам, чтобы узнать судьбу, если она «написана» на нашем лице…

Симпатичный — всегда умный

Внешняя привлекательность и умственные способности людей взаимосвязаны. Психологи проводили исследования и выяснили, что у симпатичных людей уровень интеллекта выше. Так же думают и окружающие, считая привлекательных людей более умными. Что же такое привлекательность?

Наш мозг расценивает ее как сочетание черт, которые говорят о теплоте характера. Привлекательный человек, как ни странно, не слишком выделяется из общей среды, но обладает лицевой гармонией. Именно она говорит о высоком интеллекте, является залогом карьерного роста и понимания в семейной жизни.

Как по лицу прочитать будущее

Такие черты лица у мужчин, как выдающийся подбородок и широкие скулы, присущи тем, кто сделал блестящую карьеру. Это лидеры, настойчивые, уверенные в себе. Да и девушки заглядываются на ребят с «жестким» подбородком. Это ассоциируется с мужской волей и подсознательно «подчиняет» женщину.

Верно ли мнение, что, если глаза красивые — человек хороший? К сожалению, не всегда. Встречаются и люди-хамелеоны, когда внешность не соответствует внутреннему содержанию. Подтверждением, что черты лица содержат правдивую информацию о характере, служат исследования ирландских ученых. Они выяснили, что некоторые заболевания мозга искажают внешность. Например, при шизофрении сужается и удлиняется средняя и нижняя часть лица, а рот резко уменьшается. По лицу можно узнать и репродуктивные возможности. Так, у привлекательных мужчин сперма более качественная. Получается, что женщины могут по лицу распознать наиболее пригодных к воспроизводству потомства мужчин.

Умная «пышечка»

Полные щечки, пухлые губки, пышная грудь и бедра недаром ценились во все века. Издревле полных считали не только красивее, но и умнее худых. Именно таких женщин, мудро накапливающих лишний жирок, и любит эволюция: ведь их потомство более жизнеспособно.

Цвет волос тоже может рассказать о будущем

Если женщина решила осветлиться, она больше не хочет принимать важные решения. Мечтает почувствовать себя слабой и опереться на мужское плечо. У светловолосых дам богатая интуиция и материнский склад ума. Правда, окружающие этого часто не замечают. Ведь блондинки недоверчивы и часто надевают маску беззаботности, которую кто-то может принять за глупость. А все не так! Светлые волосы как раз символизируют стойкость.

Женщина, которая красится в черный, мечтает о самостоятельности в принятии решений. Но, став брюнеткой, замечает, что ей сложно договариваться с людьми. И вообще, если дама решила перекрасить волосы в противоположный цвет, ею движет неудовлетворенность жизнью.

Привлекает рыжий цвет? Значит, мечтаете о независимости и стервозности. У естественно рыжих организм вырабатывает меньше антистрессовых гормонов, поэтому они, как правило, имеют неуравновешенный характер.

Имеет значение и время рождения

Рожденные зимой более подвержены шизофрении. А до глубокой старости, как правило, доживают «осенние» люди. Весенним повезло со сроком жизни меньше, зато они почти не подвержены близорукости и аллергиям, как, например, люди, родившиеся летом.