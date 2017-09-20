Приснится же такое!

Ночные кошмары — самое неприятное расстройство. Оно случается у 4% взрослых людей и почти у 70% детей и подростков.

Во время кошмара человек видит себя во сне в крайне тяжелой, опасной для жизни ситуации. Он пробуждается внезапно, в состоянии испуга и, как правило, отчетливо помнит свое сновидение. Ощущение подавленности и тревоги не отпускает в течение всего дня, создавая помехи для работы, учебы и нормального общения. Если ночные кошмары повторяются часто, могут развиться нарушения психики, связанные с постоянным напряжением и боязнью заснуть. По мнению психологов, существует шесть причин возникновения ночных кошмаров.

Стресс

Тяжелые сновидения, как правило, появляются при посттравматическом синдроме. При этом картины, которые наблюдает спящий, автобиографичны. Кошмары снятся, если человек тяжело болен, после смерти близких, аварии, насилия. Такие сны бывают, когда человек находится в зоне теракта или боевых действий. Реже кошмары преследуют человека, переживающего длительное состояние стресса, вызванного, например, неприятностями на работе, дискомфортом в семье или финансовыми проблемами.

Острая пища, съеденная незадолго до сна

Установлено, что блюда, изобилующие острыми приправами и пряностями, вызывают усиление метаболизма и повышение температуры. При этом возникают сложности с засыпанием. Сон становится поверхностным и неспокойным. Могут по­явиться и ночные кошмары. Впрочем, дурное сновидение не исключено и в том случае, когда человек просто плотно поел незадолго до сна. В желудке тяжесть, тут не до сна.

Много жирной пищи, съеденной в течение дня

Людям, которые правильно питаются, реже снятся страшные сны. А вот любители мясных блюд, сладких десертов, сдобренных жирным кремом, часто просыпаются от кошмаров.

Алкоголь

Бокал хорошего вина, выпитый во время ужина, еще никому не нанес вреда. Но только не крепкие напитки, даже если их выпито немного. В невысоких дозах алкоголь рас­­с­лабляет и придает легкую сонливость. Большое же количество спиртного человека возбуждает, это сменяется состоянием оглушенности и нездоровым, поверхностным сном. В такой ситуации часто снится кошмар, который, кстати, может назойливо повторяться. А регулярное злоупотребление алкоголем и тяжелое похмелье могут сделать ночные кошмары хроническими.

Прием некоторых лекарств

Как ни странно, но возникновение тяжелых сновидений провоцируют препараты, которые врачи назначают для стабилизации нервной системы и при бессоннице. Таким же действием (и довольно длительным) обладают некоторые антидепрессанты, снотворные, а также медикаменты, применяемые в качестве наркоза. На ночные кошмары жалуются больные, которые принимают лекарства от малярии. Этот побочный эффект исчезает сразу после отмены таких препаратов.

Проблемы со здоровьем

Ночные кошмары возникают и при некоторых болезнях. Это могут быть не только расстройства психики, но и любые недуги, сопровождающиеся сильным жаром и лихорадочным состоянием. Тяжелые сновидения иногда тревожат и пациентов, испытывающих сильные боли. Если часто снятся кошмары, вы пробуждаетесь в тревоге и не можете избавиться от нее весь день, помните в деталях содержание тяжелых сновидений, это повод обратиться к врачу. Возможно, вам требуется совет специалиста или лечение. Не оставайтесь один на один со своей проблемой. Чем раньше вы получите помощь, тем быстрее удастся справиться с недугом.

С. М. Сулганова, психотерапевт, кандидат медицинских наук