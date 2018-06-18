Пенсия — не повод для отдыха

Пенсия в России маленькая, зато на пенсию граждане выходят раньше, чем в Европе, Америке, Японии и других странах. На самом деле в России по трудовой книжке трудится каждый десятый гражданин в возрасте 80 лет. Причем четверть работающих — инвалиды. В возрасте 50-59 лет официально работают 94%. То есть после выхода на пенсию работать продолжают как минимум четыре человека из пяти. В возрасте 60-69 лет работает каждый третий, из них каждый пятый — с инвалидностью. Причем число работающих пенсионеров возросло в 2 раза!

Чем старше человек, тем больше вероятность депрессии. На самом деле россияне впадают в депрессию после 50 лет. А вот с 80 лет наступает перелом. Уровень счастья в этом возрасте начинает возрастать и вскоре сравнивается с уровнем счастья 30-летних. Причем после 50 лет счастливых мужчин больше, чем женщин. В сельской местности мужчины чувствуют себя счастливее. Наиболее удовлетворены жизнью те, кто имеет детей и внуков, оказывает им материальную поддержку. Одинокие люди меньше довольны жизнью. Кстати, почти 30% российских пенсионеров живут в одиночестве и столько же — парой, остальные — вместе с другими членами семьи.

Россияне много курят и пьют. Нет, но несмотря на примерное равенство вредных привычек российские пенсионеры имеют более слабое здоровье. По продолжительности жизни россияне отстают от европейцев в среднем на 10 лет. И еще наши пенсионеры реже употребляют овощи (кроме картошки) и фрукты и не любят заниматься спортом.

Продолжительность жизни в России заметно выросла за 25 лет. На самом деле это не совсем так. За 25 лет продолжительность жизни и мужчин, и женщин увеличилась всего на год.