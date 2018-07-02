Как засверкает, как затрещит, как жахнет!

Во время грозы держитесь подальше от воды, металла, высоких деревьев, особенно стоящих отдельно, хоть под ними и удобно прятаться от дождя. Прикиньте, в низине или на высоте вы находитесь. Лучше спрятаться под откосом, в овраге или хотя бы спуститесь с возвышенного места. Если находитесь в поле, а гроза все усиливается и молнии пляшут вокруг, не бойтесь испачкать одежду — ищите любую ложбинку и там переждите всполохи.

Обходите стороной линии электропередач! Опасность здесь двойная — порванные во время грозы провода сами становятся источником беды. Железные решетки и столбы, будучи прекрасными проводниками, тоже заряжаются во время грозы, поэтому приближаться к ним небезопасно.

Если гроза застала в лесу, укрывайтесь под низкими деревьями с густой кроной. Подложите под себя ветки, лапник, полиэтиленовые пакеты (для изоляции от почвы). В укрытии нужно сразу же снять намокшую обувь и выжать мокрую одежду.

Если непогода застигла в поле, отложите в сторону все металлические предметы, которые есть. Притянуть к себе молнию могут даже цепочка или металлическая ручка зонтика.