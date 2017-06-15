«Гости» в доме

Устраивайте войну непрошеным гостям минимум два раза в год во время генеральной уборки в доме.

Как избавиться от моли? Дыры на свитерах и кардиганах, паласах и коврах появляются не из-за самой моли, а из-за ее личинок, которые вывелись из яиц, отложенных этой самой молью. Поэтому недостаточно найти и уничтожить бабочку. Для борьбы с этим насекомым можно использовать специальные ароматические кружочки. Вырежьте из кожуры апельсина несколько кружочков. По всей их поверхности воткните бутоны гвоздики. В центре каждого кружка сделайте дырку и пропустите через нее толстую нить, развесьте в шкафах и других местах, где хранится одежда. Не убирайте в шкаф грязную одежду, так как моль не любит чистоту. Вещи, которые носите редко, лучше всего хранить в целлофановых пакетах. Перед тем, как разобрать наряды в шкафу, тщательно встряхивайте их. Ведь моль могла отложить там яйца. Стирайте одежду при высокой температуре. Если обнаружите вещь, в которой поселились личинки, на двое суток положите ее в морозильную камеру. Для отпугивания этого насекомого можно использовать шарики из можжевельника, камфорного дерева, пряные бутоны гвоздики. Можно сшить полотняные мешочки, положить в них сухую лаванду или смесь пряностей. Шкафы изнутри нужно протереть эвкалиптовым маслом.

Если появились ковровые жучки. Они селятся в доме, в котором часто появляются букеты цветов. Когда ставите цветы в вазу, обязательно их проверяйте. Если в доме есть предметы из фетра, регулярно осматривайте их. Рядом с фетром поместите лавровый лист. Кстати, жучки часто живут в рояле. Чтобы избавиться от них, нужно чаще чистить ковры, следить за порядком в доме.

В шкафу поселилась зерновая моль? Это насекомое хотя бы раз появляется на кухне даже самой чистоплотной хозяйки. От личинок этого насекомого страдают крупы, сухофрукты и мука. Чтобы не завелась моль, хранить продукты надо в плотно закрытых банках. Если она все-таки появилась, все продукты придется выбросить. Пакеты и банки с крупами, где моли не обнаружили, можно спасти. Переберите их, подсушивайте полчаса в духовке при 60°С. Шкафы вымойте с теплым мыльным раствором, а потом чистой водой. Щели и углы обработайте раствором уксуса.

Избавляемся от блох. С этой проблемой часто сталкиваются владельцы домашних животных. Для безопасности нужно постоянно проверять питомцев на наличие блох, так как эти насекомые переносят опасные инфекции. Если у животного обнаружите паразитов, купите специальный лекарственный препарат. Сначала вылечите питомца, а потом хорошо пропылесосьте полы и ковры. Так вы удалите не только блох, но и их личинки. Пы­лесборник проморозьте минимум 48 часов, а потом выбросьте.

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