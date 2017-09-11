«Экзо-Атлет» для инвалидов

Спинальная травма — это не приговор, но диагноз тяжелый.

Любая новость, касаемая этой темы, вызывает у людей бурю надежд и ожиданий. И вот недавно на базе Института механики МГУ изобрели первый отечественный экзоскелет «Экзо-Атлет», с помощью которого инвалиды встанут с колясок.

И все же экзоскелет — всего лишь помощник, а творец чуда по-прежнему человек. Ни один даже самый лучший и дорогой аппарат не поставит больного на ноги, если он сам не приложит к этому усилий. С помощью экзоскелета особенно хорошо поддаются восстановлению нижняя и поясничная области. Управляется он с помощью умного костыля. На нем три режима: сесть, встать, идти. Для удобства запрограммировано 14 видов ходьбы — походка ведь у всех разная, но можно настроить под себя. Освоить ходьбу самостоятельно можно за 20-30 занятий, а с сопровождением достаточно 10-15. Заниматься необходимо регулярно.

На рынке не так много медицинских экзоскелетов. Их выпускают всего несколько стран. Есть американские, израильские, европейские, японские аналоги, но российский — самый простой в эксплуатации. У него хорошая батарея, работает весь день, а ночью подзаряжается. Что очень важно: можно корректировать нагрузки, оценить прогресс. И еще наш экзоскелет как минимум в 2 раза дешевле.

Первый испытатель нового изобретения — Юрий Сидоров. Надо понимать, что экзоскелет — не замена кресла-коляс­ки, а медицинский тренажер. Юра делает первый шаг и уверенно идет по больничному коридору. Мерно жужжат сервоприводы, совсем как в фантастических фильмах про роботов. Сзади его страхуют медработники. Через 10 минут ходьбы Юрий останавливается, чтобы перевести дух. Все-таки не так просто ходить в экзоскелете. Чем лучше отточен навык, тем меньше сил тратится. У пациентов уменьшается спастика. После занятий улучшаются сон, физическое и особенно психологические состояние. Включается большой круг кровообращения, идет нагрузка на мышцы. Будущее за экзореабилитацией. Оно очень близко. Через 10 лет экзоскелет станет меньше весить, одной кнопкой он сложится в удобный чемодан.