Заветная цифра 72%

Речь идет о хозяйственном мыле, которое сделано по старой советской рецептуре, без ароматизаторов и красителей. На нем стоит заветная цифра 72%.

С хной и басмой мыло дружит

Хозяйственное мыло помогает бороться с перхотью, ломкостью и сечением кончиков волос. Но не намыливайте волосы куском мыла. Так вы рискуете их пересушить и повредить. В небольшой тазик налейте 3 стакана горячей воды. Натрите туда на крупной терке немного хозяйственного мыла. Перемешайте, взбейте пену и этим раствором мойте волосы. Если они сильно загрязнены, сначала помойте с шампунем. Если его нет, просто смочите голову и нанесите мыльный раствор. Помассируйте корни волос минуты две, затем тщательно промойте. После мытья сполосните уксусным раствором (1 чайн. ложка 6-9%-ного уксуса на 1 л прохладной воды). Уксус лучше брать яблочный, натурального брожения.

P. S. Хозяйственное мыло неодинаково действует на разные типы волос. Оно не годится для окрашенных волос (если вы применяли химические красители). А вот с хной и басмой мыло дружит.

Поможет справиться с прыщами

С незапамятных времен мылом лечи-ли прыщи. Если у вас склонность к сыпи, 2 раза в неделю умывайтесь с хозяйственным мылом. После этого нанесите питательный крем. От прыщей избавляет и такая маска: натрите на крупной терке немного хозяйственного мыла. Добавьте теплой воды, взбейте в пену. Возьмите 1 ст. ложку пены с горкой, добавьте в нее 1 чайн. ложку мелкой соли, хорошо перемешайте. Нанесите массу на проблемные участки кожи и держите 15 минут. Смойте легкими движениями, не растягивая кожу. Затем нанесите питательный крем. Затем смойте теплой водой. Делайте так 10 дней.

От повышенной потливости и неприятного запаха

Если регулярно мыться хозяйственным мылом, можно избавиться от повышенной потливости, неприятного запаха, зуда и шелушения кожи. После бритья волос в зоне бикини у многих женщин на коже появляются красные прыщики. Чтобы избежать этого, после депиляции промойте зону бикини хозяйственным мылом. Прыщики не появятся, все ранки быстро заживут, и кожа останется гладкой и красивой. Пятки стали сухими и появились трещинки? Натрите влажную кожу пяток хозяйственным мылом и оставьте на 10-15 минут. Затем с помощью щетки для ног или пемзы хорошенько почистите пяточки.

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