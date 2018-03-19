Волосы тонкие и ломкие?

Я долго пользуюсь лаком для волос и заколками. Волосы у меня тонкие, пушистые, ломкие. Когда-то были неплохие. От лака и заколок отказаться не могу. Как улучшить состояние волос?

Н. В. Павлюкова, Ставропольский край

Если волосы стали тонкими, ломкими и начали выпадать, то в первую очередь надо найти причину, а потом уже что-то предпринимать. Дело может быть в наследственности, неправильном уходе (использование средств, не подходящих типу волос), частых окрашиваниях, завивке, постоянной сушке феном и укладке. Также волосам сильно вредят курение, алкоголь и жесткие диеты. Причина может быть и в заболеваниях желу­доч­но-кишеч­ного тракта, нервной системы, гормональных сбоях, затяжных стрессах. Врожденные проблемы встречаются всего в 2-3% случаев, поэтому в наших руках улучшить состояние волос. Определить точную причину и назначить лечение может врач-трихо­лог. Если нет возможности посетить врача, выполняйте такие рекомендации.

Перед мытьем волос делайте мягкий пятиминутный массаж головы. Это улучшит кровообращение и питание волосяных луковиц. Для мытья выбирайте специальные средства для сухих и слабых тонких волос. Слишком горячая вода вызывает усиленную выработку кожного сала, а слишком холодная замедляет крово­обра­ще­ние. Мой­те тонкие волосы мягкой кипяченой водой комнат­ной тем­пературы. Для смягчения воды можно использовать уксус. Ополаскивайте волосы отварами ромашки, крапивы, хвоща, коры дуба.

Мокрые волосы нельзя отчаянно тереть полотенцем. Мягко промокните пряди и укутайте голову полотенцем для впитывания лишней влаги. Откажитесь от пластиковых расчесок. Используйте деревянные с крупными зубчиками. Мокрые волосы не расчесывайте даже деревянными гребнями, так как это может травмировать покрытие прядей. Не спите с мокрой головой.

Тонкие, ломкие волосы лучше сушить естественным путем. Если без сушки феном не обойтись, сушите волосы только у корней и исключительно холодным обдувом. В жаркое время года не выходите на солнце с непокрытой головой и неубранными волосами.

Не носите синтетические головные уборы. Используйте антистатик для теплых вещей и шапок. Откажитесь от химической завивки, красок с аммиаком. Если часто пользуетесь хной, добавляйте к ней лимонный сок. Не применяйте маски на основе глины, которая еще больше сушит волосы.

Увлажняйте воздух в помещении, где проводите больше всего времени. Можно применять специальные увлажнители, поставить в помещение аквариум или просто открытые емкости с водой.

Ослабленные, поврежденные волосы можно побаловать питательными и укрепляющими масками, например, из касторового масла или черного хлеба.

С. Н. Чечина, врач-трихолог