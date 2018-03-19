Волосы тонкие и ломкие?

Я долго пользуюсь лаком для волос и заколками. Волосы у меня тонкие, пушистые, ломкие. Когда-то были неплохие. От лака и заколок отказаться не могу. Как улучшить состояние волос?
Н. В. Павлюкова, Ставропольский край
Если волосы стали тонкими, ломкими и начали выпадать, то в первую очередь надо найти причину, а потом уже что-то предпринимать. Дело может быть в наследственности, неправильном уходе (использование средств, не подходящих типу волос), частых окрашиваниях, завивке, постоянной сушке феном и укладке. Также волосам сильно вредят курение, алкоголь и жесткие диеты. Причина может быть и в заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нервной системы, гормональных сбоях, затяжных стрессах. Врожденные проблемы встречаются всего в 2-3% случаев, поэтому в наших руках улучшить состояние волос. Определить точную причину и назначить лечение может врач-трихолог. Если нет возможности посетить врача, выполняйте такие рекомендации.
Перед мытьем волос делайте мягкий пятиминутный массаж головы. Это улучшит кровообращение и питание волосяных луковиц. Для мытья выбирайте специальные средства для сухих и слабых тонких волос. Слишком горячая вода вызывает усиленную выработку кожного сала, а слишком холодная замедляет кровообращение. Мойте тонкие волосы мягкой кипяченой водой комнатной температуры. Для смягчения воды можно использовать уксус. Ополаскивайте волосы отварами ромашки, крапивы, хвоща, коры дуба.
Мокрые волосы нельзя отчаянно тереть полотенцем. Мягко промокните пряди и укутайте голову полотенцем для впитывания лишней влаги. Откажитесь от пластиковых расчесок. Используйте деревянные с крупными зубчиками. Мокрые волосы не расчесывайте даже деревянными гребнями, так как это может травмировать покрытие прядей. Не спите с мокрой головой.
Тонкие, ломкие волосы лучше сушить естественным путем. Если без сушки феном не обойтись, сушите волосы только у корней и исключительно холодным обдувом. В жаркое время года не выходите на солнце с непокрытой головой и неубранными волосами.
Не носите синтетические головные уборы. Используйте антистатик для теплых вещей и шапок. Откажитесь от химической завивки, красок с аммиаком. Если часто пользуетесь хной, добавляйте к ней лимонный сок. Не применяйте маски на основе глины, которая еще больше сушит волосы.
Увлажняйте воздух в помещении, где проводите больше всего времени. Можно применять специальные увлажнители, поставить в помещение аквариум или просто открытые емкости с водой.
Ослабленные, поврежденные волосы можно побаловать питательными и укрепляющими масками, например, из касторового масла или черного хлеба.
С. Н. Чечина, врач-трихолог