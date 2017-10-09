Ванночки с солью для ног

Солевые ванночки особенно полезны осенью, ведь после открытой летней обуви кожа на наших ножках становится грубой. Они восстанавливают кожу, заживляют ранки и трещинки, укрепляют ногти.

Для ванночек лучше использовать крупную поваренную соль, обогащенную йодом. Она укрепит клетки кожи и защитит от грибковых и микробных заболеваний стоп. В аптеках продаются готовые солевые смеси (из растительных экстрактов, глины, морской соли, масел). Хорошо очищают, освежают и тонизируют хвойно-солевые растворы.

Горячие ванночки для ног с солью подходят для распаривания стоп и размягчения огрубевшей кожи подошв. Делать такую процедуру полезно перед удалением бородавок, мозолей и педикюром.

Подошвенные бородавки (шипицы) можно вылечить так: распаренную кожу стопы оботрите сухим подогретым полотенцем, бородавку смазывайте йодом, пока она полностью не почернеет. Делайте так каждый вечер, пока шипица не исчезнет.

Ванночки с морской солью, содержащей минералы (калий, натрий, кремний и др.), не только смягчают кожу стоп, но и расслаб­ляют мышцы и суставы. Поэтому они обязательно входят в лечебную программу при некоторых заболеваниях.

Теплые ванночки для ног с солью (температура воды не выше 25°С) расслабляют, успокаивают, тонизируют и снимают напряжение. Добавьте 2 ст. ложки соли в небольшой тазик с водой, подержите в нем ноги 15-20 минут. Ополосните кожу чистой теп­лой водой и насухо вытрите полотенцем. Можно сделать массаж с успокаивающими эфирными маслами (если нет противопоказаний) и смазать питательным кремом.