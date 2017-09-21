Уколы красоты

«Все есть яд, и все есть лекарство, и только доза определяет разницу». Это изречение средневекового доктора Парацельса — правда на сто процентов и о ботулотоксине.

Первой была обезьяна

Большие дозы ботулотоксина вызывали сильнейшие отравления, час­то с летальным исходом. Маленькие — расслабляли перенапряженные мышцы. Первый укол сделал в 1970-х годах офтальмолог Алан Скотт, правда, не человеку, а обезьяне. Затем препараты на основе смертельного яда стали пробовать на людях: лечили косоглазие, детский церебральный паралич, неврологические расстройства. А уменьшив дозу, стали корректировать межбровные морщины и морщины вокруг глаз.

Существует три препарата на основе ботулотоксина — «Ботокс», «Диспорт» и «Кесомин». Если постоянно делать инъекции, мышцы начнут атрофироваться, и через несколько лет морщины будут глубже, чем если не делать инъекции вовсе. Особенно это касается тех девушек, кто рано и часто начинает делать уколы — 2-3 раза в год. Проводить процедуру нужно с таким перерывом, чтобы мышца успевала восстановиться полностью и поработала хотя бы месяц.

Как долго женщина будет ходить с гладкой кожей, зависит от мимики и образа жизни. Спорт­смены, хохотушки и любительницы морщить лоб «разгоняют» ботулотоксин быстрее, чем внешне спокойные женщины. А как получаются застывшие, «замороженные» лица-маски? Это происходит из-за полной блокировки мышцы. Вместо нее начинают работать другие. Образуются компенсаторные морщины в самых неожиданных местах.

Что можно исправить

  • Верхняя треть лица — лоб, межбровная область и область вокруг глаз.
  • Губы. Если проколоть препарат по контуру, губы перестанут собираться в гармошку, исчезнут кисетные морщинки.
  • Гипертонус подбородка. Иногда подбородок принимает участие в разговоре — двигается и сжимается. Ботокс расправляет складки, разворачивает нижнюю губу.
  • Зона шеи. Сильно напряженные мышцы шеи некрасиво обозначаются под кожей. Инъекции делают шею гладкой, подтягивают овал лица.
  • Нос. С помощью ботокса можно подтянуть кончик носа и даже немного сузить его.
  • Жевательные мышцы в нижней области скул.
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