Уколы красоты

«Все есть яд, и все есть лекарство, и только доза определяет разницу». Это изречение средневекового доктора Парацельса — правда на сто процентов и о ботулотоксине.
Первой была обезьяна
Большие дозы ботулотоксина вызывали сильнейшие отравления, часто с летальным исходом. Маленькие — расслабляли перенапряженные мышцы. Первый укол сделал в 1970-х годах офтальмолог Алан Скотт, правда, не человеку, а обезьяне. Затем препараты на основе смертельного яда стали пробовать на людях: лечили косоглазие, детский церебральный паралич, неврологические расстройства. А уменьшив дозу, стали корректировать межбровные морщины и морщины вокруг глаз.
Существует три препарата на основе ботулотоксина — «Ботокс», «Диспорт» и «Кесомин». Если постоянно делать инъекции, мышцы начнут атрофироваться, и через несколько лет морщины будут глубже, чем если не делать инъекции вовсе. Особенно это касается тех девушек, кто рано и часто начинает делать уколы — 2-3 раза в год. Проводить процедуру нужно с таким перерывом, чтобы мышца успевала восстановиться полностью и поработала хотя бы месяц.
Как долго женщина будет ходить с гладкой кожей, зависит от мимики и образа жизни. Спортсмены, хохотушки и любительницы морщить лоб «разгоняют» ботулотоксин быстрее, чем внешне спокойные женщины. А как получаются застывшие, «замороженные» лица-маски? Это происходит из-за полной блокировки мышцы. Вместо нее начинают работать другие. Образуются компенсаторные морщины в самых неожиданных местах.
Что можно исправить