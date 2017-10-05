Решили сделать татуировку?

В щавеле много витамина С, который ускоряет всасывание железа и повышает гемоглобин. Кроме витамина С, в состав щавеля входят витамины В1, К, каротин, эфирные масла; в большом количестве содержатся органические кислоты (дубильная, щавелевая, пирогалловая и другие), а также минеральные вещества (кальций, магний, железо, фосфор).До 50 лет всегда находилась в одной весовой категории: мой рост минус 100 плюс 5-6 килограммов, то есть где-то 70-75 кило живого веса.Чтобы сохранить здоровье, в Китае всех с детства приучают выполнять эти простые правила. Надо чаще расчесывать волосы.Миф 1. Эпилепсия – болезнь.Заболевание развивается, когда в какой-то орган внедряются личинки ленточного глиста эхинококка. Это очень грозное заболевание.