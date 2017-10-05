Решили сделать татуировку?

За татуировкой нужно тщательно ухаживать. Иначе она поблекнет, быстро потеряет свою красоту. А иногда после татуировки даже появляются воспаления.
- Сразу после нанесения. Повязку после нанесения татуировки снимают через 4-12 часов (зависит от ее характера, размера). Есть мнение, что татуировки нужно промывать средствами, содержащими спирт. Но это не так. После того как повязка снята, татуировку нужно тщательно промыть теплой кипяченой водой с хозяйственным мылом. И подождать, пока вода высохнет сама. Вытирать полотенцем рану не нужно. Дальше нанести заживляющий крем или мазь и заклеить защитной пленкой.
- Первые три дня. Все вышеперечисленные действия нужно повторять в течение двух дней. И обязательно делать это в стерильных условиях, чтобы не занести инфекцию. На третий день заклеивать татуировку специальной пленкой уже не нужно. Через несколько дней после нанесения на месте тату начинает образовываться корочка. Самостоятельно удалять ее не нужно — можно испортить нанесенный на кожу рисунок. Если корочка повредилась, аккуратно удалите кровь, нанесите слой заживляющей мази, а затем завяжите. Делайте так до тех пор, пока рана полностью не заживет.
- Полное заживление. До полного заживления раны обычно проходит около двух недель. Все это время нужно меньше находиться на солнце, не посещать солярий. Помните, что вместе с речной или морской водой на тело попадают бактерии, которые могут вызвать воспаление.