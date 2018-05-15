Прыщи на спине

Как правило, они воспаленные, красные, некоторые гноятся. Те, что заживают, чешутся, а созревающие болят.

Почему появляется такая напасть?

  • Если мыться нерегулярно, поры на коже забиваются грязью, пылью и воспаляются.
  • Если человек сильно потеет. При этом огромное количество бактерий обитают на коже и вызывают ее воспаление. С этим чаще всего сталкиваются спорт­смены и люди, которые занимаются физическим трудом.
  • Аллергия — тоже причина появления прыщей. Аллергенами могут быть крем, мыло или гель, постельное белье, одежда, продукты питания.
  • Жирная, копченая, острая и жареная пища часто провоцирует повышенное выделение кожного сала, которое, в свою очередь, приводит к закупориванию пор. Из-за этого могут появиться прыщи.
  • Если носить сильно обтягивающую одежду, кожа при постоянном соприкосновении с ней не дышит. Особенно, если одежда из синтетических тканей.
  • Прямые солнечные лучи также плохо влияют на кожу.
  • Прыщи на спине могут указывать на гормональные сбои, нарушения обмена веществ и различные заболевания внутренних органов.

С чего начать лечение?

С консультации у дерматолога и полного обследования вашего организма. И только потом можно обращаться к народной медицине. Назначать препараты должен именно дерматолог после полного обследования вашего организма. Это могут быть кремы, гели, мази, таблетки и даже инъекции. Чтобы кожа была здоровой, исключите из своего рациона жирную и жареную пищу, сало, все колбасы. Стоит сократить употребление сладостей. Еду лучше всего готовить в духовке или на пару. Ешьте как можно больше овощей и фруктов. Ежедневно принимайте душ. Мочалка должна быть не слишком грубой, чтобы не повреждать кожу.

Что предлагает народная медицина

  • Дегтярное мыло — отличное средство от прыщей. Натрите его на мелкой терке и добавьте в гель для душа. А можно купить деготь в аптеке и смешать его с моющим средством.
  • * Когда принимаете ванну, добавляйте несколько кристалликов марганцовки в воду. Посидите полчаса, затем промокните тело полотенцем. Такие ванны принимайте ежедневно.
  • Отвар подорожника поможет избавиться от прыщей и угрей. Залейте 50 г корней подорожника 1 л кипятка. Кипятите на маленьком огне 20 минут, остудите, процедите. Используйте для компрессов.
  • Морская соль в комплексе с косметической глиной тоже хорошее лекарство от прыщей.
  • Обрабатывайте кожу 3%-ной перекисью водорода.

И. А. Борисенко, дерматолог, врач высшей категории

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