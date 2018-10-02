Простые секреты ухода за кожей

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  • Дерматологи советуют регулярно протирать экран телефона. Микробы, которые живут на его поверхности, могут провоцировать раздражение и сыпь.
  • Принимать душ нужно не больше 10 минут, включая прохладную воду. Потому что горячая, да еще в сочетании с гелем для душа, разрушает липидный барьер кожи, из-за чего она теряет влагу и становится уязвимой.
  • Важно сразу же после спортивной тренировки принимать душ. Пот, выделяемый во время занятий, трение от одежды и разогретое тело — все это может привести к тому, что на спине и в зоне декольте появятся прыщи.
  • Нужно регулярно мыть мочалку для душа и спонжи для макияжа.
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