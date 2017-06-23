Питать кожу нужно летом

В летних овощах и фруктах пользы больше, чем в любом молодильном креме. Маски из них защитят кожу от потери влаги, взбодрят, освежат, насытят витаминами.
- Морковная. Одну морковь натрите на мелкой терке и смешайте с желтком. Добавьте по
1 чайн. ложке растительного масла и овсяной муки. Маску нанесите на лицо и шею на 20-30 минут, затем смойте водой.
- Луковая. Натрите на мелкой терке небольшую луковицу, добавьте 1 чайн. ложку меда. Нанесите маску на 30 минут, затем смойте холодной водой. Будьте внимательны! После первого применения возможно раздражение, поэтому, если страдаете аллергией на мед или на лук, смойте маску холодной водой и нанесите питательный крем.
- Кабачковая. Натрите кабачок (150 г) на мелкой терке. Распределите массу ровным слоем на марле, сложенной в 4 слоя, и приложите к лицу на 15 минут. Сок потом не смывайте, а дайте впитаться в кожу.
- Из мякоти помидоров. Пропустите 1 помидор через мясорубку. Добавьте 1 ст. ложку оливкового масла и 1 чайн. ложку картофельного крахмала. Нанесите маску на лицо на 20 минут. После умойтесь теплой водой.
- Малиновая. Смешайте 2 ст. ложки свежевыжатого сока малины и 1 ст. ложку меда. Нанесите маску на 15 минут, смойте теплой водой.