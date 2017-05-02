На четвёртом десятке лицо уже не то. Поплыло, и нос поехал куда-то. Старая перечница…

Я сдуру покрасила брови. Причем у косметолога, к которой хожу уже много лет. Мой муж вообще никогда в упор не замечает никаких изменений на моем лице, а тут даже при свете ночника выдал: «Ты больше не крась их. Ты с ними прямо такая взрослая, намного старше выглядишь». Хотя я от природы брюнетка и брови у меня темные, никакого особенного контраста не получилось. Но идея оказалась неудачной.

А вообще я заметила: на четвертом десятке лицо уже не то. Смотрю на прошлогодние фото, где мне тридцать, я там свежая и юная. А сейчас как по щелчку: лицо поплыло, нос удлинился и поехал куда-то вниз. На улице со мной перестали знакомиться юнцы, и, прежде чем что-то купить, я уже сто раз подумаю, не будет ли это нелепо смотреться на мне. А раньше все отлично садилось, что ни надень — все к лицу. Хотя и сейчас фигура практически не изменилась. Но поменялось какое-то внутреннее самоощущение. Раньше усилием воли можно было приказать себе перестать превращаться в тетку, собраться и помолодеть. А теперь хоть обприказывайся — гляжу в зеркало и вижу тетку. Молодежные вещи выглядят глупо, а в глазах тяжесть. Старая перечница, хотя фигура и неплохая. Ведь все равно видно, что не девочка.

Инга, Кемеровская обл.

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