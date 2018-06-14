О самых частых ошибках, которые совершают женщины, накладывая ежедневный макияж.

Губы. Слишком яркая помада делает заметнее мелкие морщинки вокруг губ. А если часто пользоваться суперстойкой, губы начнут трескаться. Матовая помада при тонких губах визуально делает их еще тоньше. Правильно. Обводите губы карандашом на полтона или тон темнее цвета самой помады. Подбирайте светлые, с блеском тона помады: они освежают лицо. Припудривайте губы перед нанесением помады — так она будет дольше держаться.

Румяна. Не используйте яркие румяна на очень бледном лице. Нельзя наносить румяна только на зону щеки, да еще и плоской кисточкой. Правильно. Румяниться надо с помощью большой круглой кисти с мягким ворсом. Помимо щек немного румян наносите над бровями ближе к вискам, на шею под линией скул и над ключицами. Если лицо узкое, чуть-чуть румян наносите и на подбородок. Начинать румяниться надо от середины ушной раковины и до выемки, которая получается, если втянуть щеки. Правило — лучше недо-, чем пере…

Тон. Не наносите тон лишь на лицо, забывая о шее. Слишком плотный по текстуре тональный крем подчеркнет каждую, даже самую мелкую морщинку на лице. Правильно. Тонируйте лицо до ушей и края скул, а также треугольник на шее: от подбородка и до ямочки между ключицами. Используйте средства с легкой текстурой, совпадающие с тоном кожи. Подбирайте тон отдельно на лето и на зиму. Чтобы создать эффект загара, выбирайте тональное средство темнее кожи.

С. А. Бекетова, стилист-визажист