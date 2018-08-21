Лекарства, несовместимые с загаром

После приема некоторых лекарств можно не только загореть, но и обгореть за 20-30 минут.

Лекарства, несовместимые с загаромПричина повышенной чувствительности к ультрафиолету — реакция организма на медикаменты. Входящие в состав препаратов химические вещества делают кожу более чувствительной к солнечному свету. В результате появляется зуд, покраснение, волдыри, темные пигментные пятна. Хотя, как правило, люди не связывают это с приемом лекарств, думают, что столкнулись с солнечным ожогом. Какие именно лекарства приводят к солнечным ожогам? Антибиотики из группы тетрациклиновых, хинолонов и фторхинолонов; обезболивающие — пироксикам, напроксен или диклофенак; мочегонные на основе фуросемида; антиаритмические и многие антидепрессанты.

Если вы принимаете такие средства, от пляжного отдыха придется отказаться. Максимально прикрывайте тело одеждой и обязательно наносите солнцезащитные средства с фактором защиты не ниже 40, даже если просто выходите на улицу. Проблемы возникают абсолютно у всех людей, принимающих эти средства.

Загар во время приема лекарства может приводить и к солнечной аллергии. На солнечный ожог она не похожа, но кожа может зудеть и покрываться сыпью. Дать о себе знать такая аллергия может не сразу, а через несколько дней или даже недель после загара. К появлению солнечной аллергии приводят и гормональные оральные контрацептивы.

P. S. Провоцировать аллергию на солнце могут не только лекарства, но и духи, дезодоранты, свежая петрушка и сельдерей — в них содержатся вещества, вызывающие солнечную аллергию.

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